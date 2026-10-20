معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز با اعلام نسبت ۰.۸ پرستار به هر تخت بیمارستانی در استان، از هدف‌گذاری برای افزایش این شاخص به ۱.۵ خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، دکتر شکیب در برنامه زنده «نگاه مردم» با تشریح وضعیت نیروی انسانی و مطالبات رفاهی کارکنان درمانی اظهار کرد: افزایش ظرفیت بیمارستان‌ها، تأمین نیروی متناسب با تعداد تخت‌ها و توزیع پرستاران بر اساس نیاز بخش‌های درمانی، از مسائل مهم مدیریت حوزه درمان استان است.

وی با اشاره به اینکه نسبت پرستار به تخت در البرز حدود ۰.۸ است، افزود: افزایش این شاخص به ۱.۵ از اهداف مورد پیگیری است و تحقق آن به مجوزهای استخدامی، استفاده از ظرفیت نیروهای طرحی و توان مراکز آموزشی پرستاری بستگی دارد.

شکیب با بیان اینکه ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در مجموعه مراکز دولتی و غیردولتی استان به بیش از سه هزار تخت رسیده است، گفت: تأمین نیروی انسانی باید متناسب با ظرفیت مراکز درمانی و حجم خدمات موردنیاز بیماران انجام شود. همچنین جابه‌جایی نیروهای پرستاری میان البرز، تهران و سایر استان‌ها، از عواملی است که در برنامه‌ریزی نیروی انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز، اورژانس و بخش‌های مراقبت ویژه را از اولویت‌های توزیع نیروی پرستاری دانست و توضیح داد: در اورژانس، بیماران بر اساس شدت وضعیت و میزان فوریت نیاز به درمان، با استفاده از نظام تریاژ اولویت‌بندی می‌شوند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به اقدامات رفاهی دانشگاه برای کارکنان حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: سال گذشته نزدیک به چهار هزار فقره تسهیلات به کارکنان این حوزه پرداخت شد. فراهم‌کردن امکان استفاده از برخی مراکز رفاهی در شهرهای مختلف کشور نیز در برنامه‌های حمایتی دانشگاه قرار دارد.

بر اساس اظهارات معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز، تأمین نیروی پرستاری برای نزدیک‌شدن به شاخص هدف‌گذاری‌شده ۱.۵ و استمرار حمایت‌های رفاهی، دو محور مهم برنامه‌های اعلام‌شده دانشگاه در حوزه نیروی انسانی و کارکنان سلامت استان است.