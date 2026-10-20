معاون بازرگانی اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی صادرات خراسان رضوی در شش ماهه نخست امسال، بر لزوم تغییر استراتژی از حفظ بازار‌های سنتی به نفوذ در بازار‌های جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون بازرگانی اداره کل صمت خراسان رضوی در برنامه گفت و گوی خبری صدا و سیمای خراسان رضوی به مناسبت روز ملی صادرات گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، بیش از۹۳۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی صادر شده است.

وی افزود: اگرچه به دلیل تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، شاهد کاهش ۲۶ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته بوده‌ایم، اما رشد ۳۶ درصدی صادرات خراسان رضوی در مقایسه با میانگین کشوری، نشان‌دهنده پویایی صادرکنندگان استان است.

به گفته معاون بازرگانی اداره کل صمت خراسان رضوی، سبد صادراتی استان در سه حوزه صنعتی و معدنی (میلگرد، شمش و سیمان)، کشاورزی و غذایی (پسته و زعفران) و محصولات شیمیایی (شوینده‌ها) متمرکز است و در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یک حوزه نوظهور به شدت دنبال می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی و بازار‌های هدف

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان، با اشاره به بازار افغانستان گفت: افغانستان با جمعیتی بیش از ۴۶ میلیون نفر، نیازمند کالا‌های ایرانی است و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از صادرات ۳ میلیارد دلاری کشور به کشورافغانستان، از طریق خراسان رضوی انجام می‌شود.

انتقاد از سیاست‌های ارزی و «جریمه شدن» صادرکننده

یکی از محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو، انتقاد شدید از بی ثباتی در قوانین بانک مرکزی و تضاد در نرخ‌های ارزی بود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تفاوت فاحش نرخ خرید ارز از سوی بانک‌ها و نرخ فروش در صرافی‌ها، گفت: امروز صادرکننده‌ای که می‌خواهد مواد اولیه وارد کند، مجبور است ارز را با نرخ آزاد خریداری کند، در حالی که کسانی که صادراتی ندارند، از ارز تخصیصی با نرخ بسیار پایین‌تر بهره‌مند می‌شوند؛ این یعنی صادرکننده در واقع به دلیل فعالیت اقتصادی‌اش جریمه می‌شود.

سعید محمدیان همچنین بر لزوم افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌ها تأکید کرد و هشدار داد که در بازار‌های هدف، به‌ویژه افغانستان، رقبای جدی حضور دارند و تنها با تولید انبوه و رقابت‌پذیری می‌توان جایگاه ایران را حفظ کرد.

چالش‌های مرزی؛ نیاز به مدیریت واحد در دوغارون و سرخس

فعالان اقتصادی با اشاره به توقف ۲۰ روزه کالا‌ها در مرز دوغارون، خواستار تفویض مدیریت این مرز به نماینده عالی دولت در استان شدند تا تعارض منافع سازمان‌های مختلف برطرف و تردد کامیون‌ها تسهیل شود.

همچنین در این نشست در مورد منطقه آزاد سرخس، از افزایش تردد قطار‌های کالا از چین به این منطقه (تا ۲ رام روزانه) خبر داده شد و بر لزوم تخصیص بودجه‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌های این مرز استراتژیک تأکید شد.

در پایان، معاون بازرگانی اداره کل صمت استان، شورای گفت‌و‌گو‌های یکشنبه‌های اقتصادی را بستری مؤثر برای تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی دانست و اعلام کرد که با حمایت استاندار، دیپلماسی اقتصادی استان برای فعال‌سازی بازار‌های هدف در گروه‌های الف و ب با قوت بیشتری دنبال می‌شود.