مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح جزئیات نهمین دوره طرح زائران حرم حسینی گفت: این طرح از چهارم تا سیزدهم آبان اجرا می‌شود و در مجموع ۴۰۰ نفر شامل ۳۷۶ زائر و ۲۴ نفر از عوامل اجرایی در قالب هشت کاروان ۵۰ نفره به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وبینار هماهنگی نهمین دوره طرح زائران حرم حسینی، امروز ۲۸ مهر، با حضور حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام محمدکاظم موسوی متقی، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان، کارشناسان مرتبط، مدیران شرکت شمسا و مدیران کاروان‌ها در محل سازمان اوقاف برگزار شد.

حجت‌الاسلام عادل در این نشست با اشاره به نقش واقفان در فراهم‌کردن زمینه زیارت زائران اظهار کرد: برکت این سفر، واقفانی هستند که به واسطه نیت خیر خود، زمینه اعزام کریمانه زائران را فراهم می‌کنند و امیدواریم خداوند کمک کند این زیارت با برنامه‌ریزی مناسب و به بهترین شکل انجام شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر جایگاه معنوی زیارت سیدالشهدا (ع) تصریح کرد: اگر خداوند بخواهد خیر خود را شامل حال کسی کند، محبت امام حسین (ع) و توفیق زیارت ایشان را نصیب او می‌کند و همین افتخار برای ما بس است که از محبان اهل‌بیت (ع) باشیم.

عادل با تأکید بر اهمیت خدمت به زائران خاطرنشان کرد: قدر این فرصت را بدانید؛ چراکه شما زمینه زیارت افرادی را فراهم می‌کنید که برای نخستین بار به حرم مطهر امام حسین (ع) مشرف می‌شوند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام محمدکاظم موسوی متقی، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه، با تشریح جزئیات نهمین دوره طرح زائران حرم حسینی گفت: این طرح از چهارم تا سیزدهم آبان اجرا می‌شود و در مجموع ۴۰۰ نفر شامل ۳۷۶ زائر و ۲۴ نفر از عوامل اجرایی در قالب هشت کاروان ۵۰ نفره به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به تغییرات این دوره نسبت به سال گذشته اظهار کرد: مدت سفر از هفت روز به پنج روز کاهش یافته که با هدف مدیریت هزینه‌ها انجام شده و موجب کاهش حدود ۳۰ درصدی هزینه‌ها و فراهم‌شدن امکان اعزام تعداد بیشتری از زائران شده است.

حجت الاسلام موسوی متقی افزود: استفاده از اتوبوس‌های VIP به‌جای اتوبوس‌های معمولی، اصلاح زمان‌بندی سفر، مدیریت حضور زائران در مرز و تغییر در برنامه‌های داخل عراق از دیگر اقدامات این دوره است تا زائران بتوانند بیشترین بهره را از پنج شبانه‌روز حضور خود در این کشور ببرند.

وی با اشاره به ساختار اجرایی کاروان‌ها گفت: مطابق سال گذشته، برای هر کاروان یک مدیر، یک روحانی یا مداح و یک نماینده و سرگروه از سازمان در نظر گرفته شده است تا امور مربوط به زائران را مدیریت کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه، حمایت ریاست سازمان و معاونت فرهنگی و اجتماعی را از عوامل تسریع در اجرای این طرح دانست و افزود: با حمایت‌های مادی و معنوی صورت‌گرفته، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مقدمات اعزام در کمتر از سه هفته انجام شد.

حجت الاسلام موسوی متقی درباره نحوه انتخاب زائران بیان کرد: زائران این دوره، همچون سال گذشته، از میان خادمان ثابت بقاع متبرکه و امامزادگان، اعم از خواهران و برادران، و همچنین بازنشستگان سازمان اوقاف انتخاب شده‌اند. در این دوره، خادمان به‌صورت خانوادگی اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های زائران رضوی و زائران حرم حسینی برای این دو گروه افزود: امیدواریم هیچ‌یک از خادمان امامزادگان و بازنشستگان سازمان اوقاف از توفیق زیارت کربلا یا مشهد مقدس محروم نمانند.

مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره منابع مالی طرح توضیح داد: منابع مالی این سفر از محل موقوفاتی تأمین می‌شود که با نیت اعزام زائر به ثبت رسیده‌اند. در سامانه جامع، حدود پنج سرفصل مرتبط با این موضوع شناسایی شده و در گام نخست، عواید موقوفات دارای نیت مرتبط برای تأمین هزینه‌ها اختصاص می‌یابد.

حجت الاسلام موسوی متقی با اشاره به پراکندگی موقوفات مرتبط با این طرح گفت: استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، مازندران و کرمان از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین نیات مرتبط با اعزام زائر را دارند.