به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند بیان داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به شهرستان بندر ماهشهر، به ۴ دستگاه خودروی سواری و وانت مشکوک شدند و آنها را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو‌های توقیفی مقدار ۴ هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع کشف شد.

سرهنگ خوشناموند در ادامه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق مکشوفه را ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر ماهشهر با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.