مردم لرستان در ۲۳۳ اُمین تجمع شبانه بار دیگر بر عهد خود در دفاع از انقلاب و میهن و ایستادگی تا آخرین قطره خون تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مردم ولایت‌مدار لرستان در دویست‌وسی‌وسومین اجتماع شبانه، بار دیگر تجدید عهد همراه با حضور آگاهانه در میدان را به تصویر کشید.

حضوری که همزمان با اهتزاز پرچم سرافراز ایران توسط کشتی‌گیران کشورمان در قلب آمریکا، جلوه‌ای درخشان از اقتدار ملی و توانمندی فرزندان این سرزمین شد.

این همبستگی مردمی در کنار تلاش‌های جهادی مسئولان و نخبگان، روایت‌گر عزم راسخ ملت برای پیشرفت و سربلندی روزافزون ایران اسلامی است.