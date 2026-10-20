به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیرکل فدراسیون روئینگ، با اشاره به برگزاری نخستین دوره لیگ برتر روئینگ کشور در ارومیه گفت: در این رقابت‌ها ۱۳ تیم در دو بخش زنان و مردان و در مواد ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر، در رده‌های سبک‌وزن و سنگین‌وزن با یکدیگر رقابت می‌کنند.

محمدرضا فروحی، دبیرکل فدراسیون روئینگ، با اشاره به برگزاری نخستین دوره لیگ برتر روئینگ کشور در ارومیه اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور ۱۳ تیم در دو بخش زنان و مردان برگزار می‌شود و ورزشکاران در مواد ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر و در رده‌های سبک‌وزن و سنگین‌وزن به مصاف یکدیگر می‌روند.

وی افزود: تداوم برگزاری مسابقات روئینگ در ارومیه، فرصتی برای ارزیابی توانمندی قایقرانان، سنجش سطح آمادگی ورزشکاران و ایجاد فضای رقابتی میان تیم‌های حاضر در لیگ برتر است.

فروحی با اشاره به درخشش تیم ملی قایقرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا بیان کرد: موفقیت‌های ورزشکاران در رقابت‌های بین‌المللی، اهمیت توجه به لیگ‌های داخلی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای رشد و پیشرفت قایقرانان را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: برگزاری رقابت‌ها در سطح لیگ برتر می‌تواند به ارتقای سطح فنی ورزشکاران، افزایش انگیزه تیم‌ها و شناسایی استعداد‌های جدید در رشته روئینگ کمک کند.

دبیرکل فدراسیون روئینگ با اشاره به ظرفیت‌های ارومیه برای میزبانی رقابت‌های قایقرانی خاطرنشان کرد: تداوم میزبانی مسابقات و اردو‌های ورزشی در این شهر می‌تواند نقش مؤثری در توسعه رشته روئینگ و تقویت زیرساخت‌های قایقرانی در آذربایجان غربی داشته باشد.

نخستین دوره لیگ برتر روئینگ کشور با حضور ۱۳ تیم در ارومیه برگزار می‌شود و قایقرانان در دو بخش زنان و مردان برای کسب نتایج برتر با یکدیگر رقابت می‌کنند.