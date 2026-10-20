همزمان با روز اراک و با حضور سخنگوی دولت، بزرگترین مدرسه اوتیسم کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با روز اراک و با حضور جمعی از اراکی‌های مقیم استان‌های مختلف کشور و سخنگوی دولت که فرزندی از اراک است یکی از بزرگترین مدارس اوتیسم کشور که توسط یکی از خیرین اراک ساخته شده راه اندازی شد.

در این مراسم فاطمه مهاجرانی با بیان اینکه استان مرکزی از استان‌های مهم دارای خیر و نیکوکار است، گفت: در کنار همت خیرین دولت هم بودجه ساخت مدارس ویژه کودکان با نیاز‌های ویژه را با وجود تنگنا‌ها اقتصادی، ۱۰۰ درصد افزایش داد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه توجه به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه و به خصوص طیف اوتیسم از اولویت‌های مهم است، افزود: در شرایط و صحنه‌های مختلف هم این خیرین و مردم هستند که کشور را حفظ کردند و زمینه ساز پیشرفت سرزمین خود هستند.

مدرسه اوتیسم اراک با هزار و دویست میلیارد ریال اعتبار توسط محمدمهدی همتی از خیرین اراک ساخته شده است.

این بنا دارای هزار و ۸۵۰ متر مربع وسعت است.