معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: الحاق زمین به محدوده شهر، به‌تنهایی به معنای صدور مجوز ساخت‌وساز یا مجاز بودن خریدوفروش و نقل‌وانتقال آن نیست و وضعیت هر زمین باید بر اساس مصوبات قانونی، کاربری مصوب و ضوابط شهرسازی بررسی شود.

الحاق اراضی به محدوده زنجان به تنهایی مجوز ساخت‌وساز و نقل و انتقال نیست

الحاق اراضی به محدوده زنجان به تنهایی مجوز ساخت‌وساز و نقل و انتقال نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سیدمحمد مهدیون با اشاره به اراضی تعاونی‌های مسکن که به محدوده شهر زنجان الحاق شده‌اند، گفت: شهروندان باید پیش از هرگونه معامله، از وضعیت تعاونی، وضعیت ثبتی زمین، کاربری مصوب و قانونی بودن نقل‌وانتقال اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: صرف عضویت در یک تعاونی مسکن، در اختیار داشتن برگه عضویت یا قرارداد عادی، لزوماً به معنای مالکیت قطعی یک قطعه زمین مشخص و برخورداری از امکان ساخت‌وساز نیست؛ ازاین‌رو، ضروری است متقاضیان پیش از انجام معامله، تمامی جوانب حقوقی و شهرسازی مربوط به زمین را بررسی کنند.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در ادامه، با اعلام اینکه فعلا ابلاغ اراضی الحاق شده از طرف استانداری انجام نشده است، گفت: اراضی سایر تعاونی‌ها و مالکان خصوصی که مشمول تفاهم‌نامه‌های منعقدشده برای الحاق نیستند، از نظر قانونی مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و سایر قوانین مرتبط هستند و امکان تعیین کاربری مسکونی برای آنها در آینده وجود نخواهد داشت.

مهدیون هدف از این اطلاع‌رسانی را پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، جلوگیری از انجام معاملات پرخطر و صیانت از حقوق اعضای تعاونی‌های مسکن عنوان کرد و بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت قانونی اراضی پیش از هرگونه خریدوفروش و نقل‌وانتقال تأکید کرد.