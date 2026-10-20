مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از احصاء ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق از محل جمع آوری برق‌های غیرمجاز، استخراج رمز ارز غیرقانونی و دستکاری کنتور از ابتدای اجرای طرح مهتاب در این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی در حاشیه اجرای سی‌وسومین مانور سراسری مهتاب که در امور برق شهرستان کارون برگزار شد و به‌صورت برخط در سراسر کشور در حال اجرا بود، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) تاکنون، بیش از ۶۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی از محل شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز و شناسایی موارد دستکاری کنتور احصا شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۲۲ هزار و ۷۸۷ انشعاب غیرمجاز از شبکه توزیع برق در کلان‌شهر اهواز جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز همچنین از کشف بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در سطح شبکه برق این کلان‌شهر خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها با حکم دستگاه قضایی توقیف و برای طی مراحل قانونی و امحا به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شده‌اند.

فراتی در ادامه از تلاش نیروهای انتظامی در اجرای طرح مهتاب و همراهی آنان با گروه‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق اهواز قدردانی کرد و گفت: همکاری نیروهای انتظامی در کنار گروه‌های عملیاتی، نقش مؤثری در مقابله با تخلفات حوزه برق و تلاش برای تأمین برق مطمئن و پایدار دارد.

طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) از ابتدای سال ۱۴۰۵ در حال اجراست و با تمرکز بر شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز و مقابله با دستکاری کنتورها، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق را دنبال می‌کند.