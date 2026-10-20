مدیرکل استاندارد خوزستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی، حفظ سلامت عمومی و ارتقای سطح ایمنی اماکن ورزشی استان، بر اهمیت رعایت دقیق استاندارد‌های ملی در حوزه تجهیزات، پوشاک و فضا‌های ورزشی تأکید کرد.

تاکید بر ضرورت توسعه ورزش ایمن، سالم و استاندارد در خوزستان

تاکید بر ضرورت توسعه ورزش ایمن، سالم و استاندارد در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور با اشاره به شعار «ورزش ایمن، سالم و استاندارد؛ با رعایت استانداردها، کیفیت ایمنی و سلامت را در ورزش تضمین کنیم»، اعلام داشت که نظارت بر تجهیزات و اماکن ورزشی استان به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه ورزش هم قهرمانی و هم همگانی با جدیت دنبال می‌شود.

وی گفت : رعایت استاندارد‌های ملی زیر به عنوان الزامات قانونی و فنی برای تمامی باشگاه‌ها، مراکز ورزشی و ارائه‌دهندگان خدمات ورزشی در سطح ااداره کل استاندارد خوزستان در راستای صیانت از حقوق شهروندی، حفظ سلامت عمومی و ارتقای سطح ایمنی اماکن ورزشی استان، بر اهمیت رعایت دقیق استاندارد‌های ملی در حوزه تجهیزات، پوشاک و فضا‌های ورزشی تأکید کرد.

استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۴۲۸: «باشگاه‌های ورزشی - الزامات خدمات» (به‌منظور تضمین حداقل استاندارد‌های ایمنی، بهداشتی و خدماتی در فضای باشگاه‌ها)

استاندارد ملی ایران به شماره ۵۷۵۷: «البسه گرمکن ورزشی - ویژگی‌ها» (جهت انطباق کیفیت پوشاک ورزشی با شاخص‌های سلامت پوست و دوخت استاندارد)

استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۱۱۲۴: «کف‌پوش‌های ورزشی - چمن‌های مصنوعی مورد استفاده در فوتبال - قسمت ۱ - ویژگی‌ها» (جهت ایمنی زمین‌های چمن و کاهش آسیب‌دیدگی ورزشکاران)

استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۰۳۳۷: «تجهیزات محافظ برای ورزش‌های رزمی - قسمت ۱ - الزامات عمومی و روش‌های آزمون» (برای ایمنی تجهیزات استقامتی و محافظتی رزمی‌کاران)

استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۵۴۵: «کف‌پوش‌های ورزشی - تعیین مقاومت به سرخوردگی» (جهت پیشگیری از لغزش و حوادث احتمالی در سالن‌های سرپوشیده)

استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۰۹۷: «تجهیزات ورزشی چرخ‌دار (اسکیت چرخ‌دار) - الزامات ایمنی و روش آزمون» (جهت تأمین ایمنی استاندارد تجهیزات اسکیت)

وی با اعلام آمادگی برای ارائه مشاوره‌های تخصصی به متصدیان واحد‌های ورزشی، هشدار داد که بازرسان این سازمان در قالب گشت‌های نظارتی، با هرگونه تخلف و عدم انطباق تجهیزات و خدمات ورزشی با استاندارد‌های ملی برخورد قانونی خواهند کرد. ورزشکاران و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مغایر با استاندارد، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی استاندارد گزارش نمایند.