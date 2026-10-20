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با اجرای ۴۰ مورد حکم قلعوقمع ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی دو روستا در ارومیه؛ ۴۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، ۴۰ مورد حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در روستاهای چهرهگشا و آغچهقلعه شهرستان ارومیه اجرا شد.
در جریان اجرای این احکام، ۴۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد و به چرخه بهرهبرداری کشاورزی بازگشت.
این اقدامات در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از سرمایههای ملی بخش کشاورزی انجام میشود.