به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، ۴۰ مورد حکم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستا‌های چهره‌گشا و آغچه‌قلعه شهرستان ارومیه اجرا شد.

در جریان اجرای این احکام، ۴۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد و به چرخه بهره‌برداری کشاورزی بازگشت.

این اقدامات در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از سرمایه‌های ملی بخش کشاورزی انجام می‌شود.