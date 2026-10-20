سه ورزشکار دختر رشته موی‌تای ماکو پس از کسب مقام‌های اول و دوم مسابقات قهرمانی کشوری انتخابی تیم ملی در تهران، با استقبال فرماندار و جمعی از اهالی ورزش‌دوست وارد زادگاه خود شدند. آیلین مقصودنژاد، مبینا احمدی و روژا فردوسی با این نتیجه موفق به عضویت در تیم ملی موی‌تای کشور و کسب سهمیه حضور در مسابقات جهانی یونان شدند.

استقبال فرماندار و اهالی ماکو از سه دختر موی‌تای‌کار ملی‌پوش

استقبال فرماندار و اهالی ماکو از سه دختر موی‌تای‌کار ملی‌پوش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دختران رزمی کار در رشته ورزشی موی تای با استقبال فرماندار و جمعی از اهالی ورزش دوست وارد زادگاه خود ماکو شدند.

آیلین مقصود نژاد، مبینا احمدی و روژا فردوسی سه ورزشکار رشته ورزشی موی تای موفق شدند در مسابقات قهرمانی کشوری انتخابی تیم ملی مقام‌های اول و دوم را کسب نمایند.

این ورزشکاران در این مسابقات که در تهران برگزار شد با کسب این مقام‌ها موفق شدند به عضویت تیم ملی موی تای کشورمان درآمده و سهمیه حضور در مسابقات جهانی موی تای را که در کشور یونان برگزار خواهد شد به دست آورند.