

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات عصر روز دوم رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در پرتاب وزنه بانوان کلاس F ۳۳ ایران دو نماینده داشت که آتنا محمدی به مدال نقره دست پیدا کرد.

آتنا محمدی در این مسابقات با شش نفر رقابت می‌کرد که با پرتاب ۶.۵۸ به مدال نقره این بازی‌ها دست پیدا کرد.

بتول جهانگیری یگر نماینده ایران هم در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۶.۴۴ متر در رده چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

مدال طلا و یرنز این مسابقات به ورزشکاران چینی اختصاص پیدا کرد.