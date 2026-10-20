رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کمبود نیروی پرستاری، فشار کاری و فرسودگی شغلی را از چالش‌های مهم نظام سلامت دانست و گفت: حفظ نیروهای متخصص پرستاری، مستلزم بهبود شرایط شغلی، تقویت حمایت‌های حرفه‌ای و ایجاد تناسب میان مسئولیت‌ها و مزایای شغلی این گروه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، زهرا اکبری در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در ارائه خدمات درمانی اظهار کرد: پرستاران به دلیل ارتباط مستمر با بیماران و مسئولیت سنگین مراقبت از آنان، در معرض فشارهای جسمی و روانی قرار دارند و بی‌توجهی به شرایط کاری این گروه می‌تواند بر رضایت شغلی و ماندگاری نیروهای باتجربه تأثیر منفی بگذارد.

وی افزود: برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای نظام سلامت، نمی‌توان تنها بر افزایش تعداد دانش‌آموختگان پرستاری تکیه کرد؛ بلکه باید هم‌زمان با تربیت نیروهای جدید، شرایط لازم برای حفظ و بهره‌گیری مناسب از توان تخصصی پرستاران شاغل نیز فراهم شود.

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج، تناسب نداشتن مزایا با حجم کار و سطح مسئولیت‌های حرفه‌ای را از عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی عنوان کرد و گفت: کاهش فشار کاری، ارتقای حمایت‌های شغلی و فراهم‌کردن محیط کاری مناسب، می‌تواند در افزایش انگیزه و رضایت پرستاران و جلوگیری از خروج نیروهای آموزش‌دیده مؤثر باشد.

اکبری با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت علمی پرستاران خاطرنشان کرد: پرستاران از دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای برخوردارند و فراهم‌کردن زمینه به‌کارگیری این توانمندی‌ها در محیط‌های درمانی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند به افزایش احساس ارزشمندی و رضایت شغلی آنان کمک کند.

وی در ادامه به موضوع آموزش و تربیت نیروی پرستاری پرداخت و اظهار کرد: دانشگاه‌ها در زمینه آموزش و تأمین نیروی انسانی موردنیاز نظام سلامت نقش مهمی دارند، اما توسعه ظرفیت پذیرش دانشجو باید متناسب با امکانات آموزشی، زیرساخت‌های موجود و استانداردهای لازم انجام شود تا کیفیت آموزش و آمادگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان حفظ شود.

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج با اشاره به استقبال از رشته پرستاری و فرصت‌های شغلی آن افزود: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه چالش‌های این حوزه باشد و برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی متخصص باید در کنار توجه به شرایط اشتغال و حفظ نیروهای موجود دنبال شود.

اکبری همچنین با قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری در دوران همه‌گیری کرونا و بحران‌های اخیر، خدمات این گروه را در حفظ سلامت بیماران و تداوم ارائه خدمات درمانی ارزشمند دانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر به مطالبات و نیازهای حرفه‌ای آنان تأکید کرد.

وی در پایان، بهبود شرایط کاری و حمایت از پرستاران را از الزامات تقویت نظام سلامت دانست و خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه پرستاری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تضمین کیفیت آموزش و تربیت نیروهای جدید، زمینه فعالیت پایدار، حفظ تجربه تخصصی و افزایش رضایت شغلی پرستاران را نیز فراهم کند.