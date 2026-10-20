به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی بیان کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، ماموران پلیس اطلاعات شهرستان مسجدسلیمان موفق به شناسایی محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یکی از منازل مسکونی در این شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان بیان کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی انجام‌شده ۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ عباسی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.