

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیما با بیان اینکه خراسان جنوبی ۴ بازارچه مرزی فعال و بیشترین مرز مشترک را با کشور افغانستان دارد، گفت: در شش‌ماهه ابتدای امسال از گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان ۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۹۰ میلیون دلار صادر شد که به لحاظ وزنی ۴۴ درصد و به لحاظ ارزی ۱۲ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

شریعتی‌فر افزود: در این مدت در ترانزیت کالا، ۹۹ درصد افزایش تعداد، ۳۰ درصد افزایش به لحاظ وزنی و ۱۰۰ درصد افزایش به لحاظ ارزش را داشتیم

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وی گفت: کالا‌هایی مثل سیمان، محصولات کشاورزی، شمش کربن، حلال‌ها، قیر، هیدروکربن، محصولات پلاستیکی از خراسان جنوبی صادر شده است.





معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: در سه ماهه پایانی پارسال، ۱۰ میلیون دلار واردات از طریق کولبری داشتیم که در شش ماهه اول امسال ۳۵ میلیون دلار واردات انجام شد که البته سهمیه استان، ۹۰ میلیون دلار است.

شریعتی‌فر گفت: کارگذار‌هایی نیز در این زمینه ورود پیدا کردند که هر خانوار مرزنشین در صورتی که کارگذار بخواهد از سهمیه آنها استفاده کند، می‌بایست ماهانه ۷۳۳ دلار دریافت کند.