پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند»، با شعار ایران شاد، امروز با انتشار فراخوان و رونمایی از پوستر جشنواره، کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علاقه‌مندان به تولید آثار طنز صداپایه، می‌توانند تا ۲۲ آذر ماه، با مراجعه به آدرس اینترنتی radiosaba.ir، فایل صوتی آثار خود را در سامانه هدهد بارگذاری کنند.

طبق برنامه ریزی ها، ۳۰ دی ماه نامزد‌های بخش‌های مختلف جشنواره معرفی و در نهایت ۶ بهمن ماه برگزیدگان معرفی می‌شوند. برگزیدگان این جشنواره، بعد از برگزاری کلاس‌های آموزشی فرصتی برای همکاری با رادیو خواهند داشت.

به گفته ساجد قدوسیان، دبیر جشنواره، امسال هم جشنواره زیر چتر لبخند، در دو بخش حرفه‌ای و مردمی برگزار می‌شود.

بخش حرفه‌ای این جشنواره مختص برنامه سازان شاغل در بخش‌های مختلف صدا و سیما در پایتخت و مراکز استانهاست که می‌توانند در در قالب برنامه ترکیبی، برنامه کوتاه، قطعه نمایشی و تولیدات هوش مصنوعی، با موضوع آزاد آثار خود را ارسال کنند. همچنین امکان ارسال اثر با موضوع‌های جنگ و لبخند، هجو دشمن، ایران آینده و طنز در ادبیات فارسی در قالب‌های مختلف هم وجود دارد.

اما در بخش مردمی جشنواره، علاقه مندان می‌توانند با موضوع‌های روایت‌های طنزآمیز روزگار جنگ، هجو هوشمندانه دشمن، ایران آینده و معرفی مشاهیر ایران زمین، در چند قالب پادپخش، اجرای رادیویی، نمایش رادیویی، تولید طنز با هوش مصنوعی و لطیفه گویی در جمع آثار خود را ارسال کنند.

گفتنی است در این دوره، علاوه بر رادیو صبا، شبکه نسیم، معاونت صدای استان‌ها و دفتر طنز حوزه هنری پای کار آمده‌اند تا جشنواره طنز و رادیو بهتر از پیش برگزار شود.

قرار است آثار نماپخش (ویدئوکست) در برنامه‌های طنز شبکه نسیم گنجانده و پخش شود.