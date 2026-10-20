به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۰ هزار خدمت غربالگری سرطان به زنان میانسال در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر وشادگان اراِئه شده است.

فرشید بهشتی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت زنان در دوران میانسالی اظهار کرد: دوره میانسالی به‌ویژه در سنین ۳۰ تا ۵۹ سال یکی از مراحل مهم زندگی برای پیشگیری از بیماری‌های مزمن و شناسایی زودهنگام مشکلات سلامت است و انجام مراقبت‌های منظم می‌تواند نقش موثری در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش عوارض بیماری‌ها داشته باشد.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت زنان در برنامه‌های غربالگری بیان کرد: تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع زنان می‌تواند در شناسایی به‌موقع بیماری و افزایش اثربخشی درمان نقش مهمی داشته باشد، از این‌رو زنان باید با مراجعه به مراکز بهداشتی و دریافت مشاوره از مراقبان سلامت و ماماها، از خدمات متناسب با شرایط سنی و وضعیت سلامت خود استفاده کنند.

بهشتی افزود: ۲۰ هزار و ۷۵۵ نفر از خدمات غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان و ۱۹ هزار و ۹۹۷ نفر از خدمات مراقبت و غربالگری سرطان دهانه رحم بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به خدمات رایگان ارائه‌شده به زنان و مردان میانسال در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت گفت: این خدمات شامل اندازه‌گیری وزن، قد و دور کمر و محاسبه شاخص توده بدنی، ارزیابی وضعیت تغذیه و فعالیت بدنی، بررسی سلامت روان، غربالگری اولیه مصرف دخانیات، مواد و الکل، ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی از طریق اندازه‌گیری فشارخون، قند و کلسترول خون، غربالگری سرطان روده بزرگ در افراد بالای ۵۰ سال و مکمل‌یاری ویتامین D ۳ است.

شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیر نظر خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار دارند.