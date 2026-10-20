معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با هشدار نسبت به فعالیت افراد مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، از شهروندان خواست فریب وعده‌های غیر واقعی برای تغییر آرای قضایی یا تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را نخورند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، فرید نجف‌نیا در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز» با اشاره به شیوه‌های سوءاستفاده افراد موسوم به کارچاق‌کن اظهار کرد: برخی افراد با ادعای ارتباط با مسئولان قضایی یا برخورداری از نفوذ در روند رسیدگی به پرونده‌ها، از نگرانی و اعتماد شهروندان سوءاستفاده می‌کنند و در قبال وعده‌هایی که ممکن است هیچ پشتوانه واقعی نداشته باشد، مبالغی از آنان دریافت می‌کنند.

وی افزود: این افراد گاهی با طرح ادعاهایی درباره تضمین نتیجه پرونده، تغییر رأی یا کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی، اعتماد مراجعان را جلب می‌کنند و پس از دریافت پول نیز ممکن است با بهانه‌های مختلف، مبالغ بیشتری مطالبه کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت مقابله با این شیوه‌های سوءاستفاده تصریح کرد: شهروندان نباید ادعای نفوذ اشخاص را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند و لازم است بدانند پیگیری پرونده‌های قضایی باید صرفاً از مجاری قانونی و رسمی انجام شود.

نجف‌نیا از افرادی که قربانی چنین رفتارهایی شده‌اند خواست ضمن خودداری از پرداخت وجوه بیشتر، تمامی مدارک مرتبط با موضوع را حفظ کنند. به گفته وی، پیام‌های ردوبدل‌شده، رسیدهای بانکی، اطلاعات حساب مقصد، شماره‌های تماس، قراردادها و سایر مستندات می‌توانند در بررسی موضوع و پیگیری قانونی مؤثر باشند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه نگرانی از افشای موضوع نباید مانع مراجعه به مراجع قانونی شود، خاطرنشان کرد: افرادی که با وعده‌های فریبنده برای پیگیری پرونده مواجه شده‌اند، می‌توانند با ارائه مستندات، موضوع را از مسیرهای قانونی و نهادهای نظارتی ذی‌ربط دنبال کنند. مشورت با وکیل معتبر نیز می‌تواند به روشن‌شدن وضعیت حقوقی و انتخاب مسیر مناسب برای پیگیری کمک کند.

این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ادعای برخی افراد مبنی بر داشتن سابقه فعالیت قضایی یا معرفی خود به‌عنوان وکیل گفت: برخورداری از سابقه شغلی یا ادعای ارتباط با دستگاه قضایی، به‌معنای داشتن اختیار برای تأثیرگذاری بر تصمیم قضات نیست. شهروندان باید پیش از سپردن امور حقوقی خود به دیگران، اعتبار وکیل و وضعیت پروانه فعالیت او را از مراجع رسمی بررسی کنند.

نجف‌نیا با تأکید بر مخاطرات پرداخت‌های غیررسمی افزود: پرداخت پول با عنوان خرید رأی، اعمال نفوذ یا رساندن وجه به مسئولان، جایگزین قانونی برای پیگیری پرونده نیست. همچنین ضروری است شهروندان از ارائه رمزهای بانکی، کدهای تأیید پیامکی، اطلاعات محرمانه و اسناد حساس پرونده به افراد ناشناس خودداری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در پایان، گزارش‌دهی شهروندان را یکی از راه‌های مقابله با فعالیت افراد سودجو دانست و تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع و ارائه مستندات به مراجع مسئول می‌تواند در شناسایی متخلفان و بررسی ابعاد فعالیت‌های غیرقانونی مؤثر باشد. هوشیاری در برابر وعده‌های غیرمتعارف و اعتماد به مسیرهای رسمی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از گرفتارشدن در دام کارچاق‌کن‌هاست.