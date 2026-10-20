براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، حداکثر رطوبت نسبی در شبانه‌روز گذشته در شوش به ۷۳ درصد رسید و این شهرستان مرطوب‌ترین نقطه استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از اداره‌کل هواشناسی خوزستان، در فاصله ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۲۷ مهر تا ساعت ۹:۳۰ سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، شوش با ثبت رطوبت ۷۳ درصدی بیشترین میزان رطوبت نسبی را در استان به خود اختصاص داد.

پس از شوش، ایذه و هندیجان هر کدام با ۷۰ درصد، گتوند با ۶۸ درصد، شادگان با ۶۶ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۶۲ درصد و بهبهان با ۶۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین میزان رطوبت در آبادان، رامشیر و هویزه ۶۰ درصد، امیدیه ۵۹ درصد، کشاورزی اهواز ۵۸ درصد، بندر ماهشهر ۵۶ درصد، فرودگاه اهواز ۵۲ درصد، بستان ۴۸ درصد، مسجدسلیمان ۴۷ درصد، شوشتر ۴۶ درصد، رامهرمز ۴۴ درصد، آغاجاری ۴۳ درصد، لالی ۴۱ درصد، دزپارت ۳۸ درصد، هفتکل ۳۳ درصد و حسینیه ۲۷ درصد گزارش شده است.

براساس این گزارش، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۵۴ درصد بوده و حسینیه با ۲۷ درصد کمترین حداکثر رطوبت نسبی را ثبت کرده است.