فرمانده سپاه نینوای گلستان در جمع گلستانی‌های مقیم تهران بر تداوم راه شهدا، حفظ انسجام اجتماعی و توسعه همه جانبه استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سردار سید موسی حسینی ،فرمانده سپاه نینوای گلستان ، گرامیداشت یاد ونام شهدا را تداوم راه شهدا، حفظ انسجام اجتماعی و توسعه همه جانبه استان دانست و گفت: برگزاری این مراسم پیش اجلاسیه دومین کنگره ۴ هزار شهید استان است.



علی اصغر طهماسبی ،استاندار گلستان هم در این مراسم گرامیداشت یاد شهدا را بهترین فرصت برای جهاد تبیین و معرفی دستاورد های نظام و دولت برشمرد.