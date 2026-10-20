در پی حملات انصار الله یمن و تعطیلی موقت فرودگاه بین المللی ملک خالد و و لغو گسترده پرواز‌های تجاری قیمت اجاره هواپیما‌های خصوصی در عربستان سعودی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری سما، به نقل از روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد: قیمت اجاره هواپیما‌های خصوصی در عربستان سعودی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در پی تعطیلی موقت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و لغو گسترده پرواز‌های تجاری، پس از حملات اخیر انصار الله یمن روی داده است.