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مدیرعامل اتحادیه دامداران آذربایجان غربی از توزیع بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن سبوس گندم بین دامداران استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمود معروفی، مدیرعامل اتحادیه دامداران آذربایجان غربی، در نشست همافزایی با مدیر تعاون روستایی ، از توزیع بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن سبوس گندم بین دامداران استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.
معروفی همچنین گزارشی از توزیع نهادههای دامی ارائه کرد و گفت: در این مدت، جو دامی به ارزش ۲۴۲ میلیارد تومان، ذرت دامی به ارزش ۱۱۸ میلیارد تومان و کنجاله سویا به ارزش ۴۱ میلیارد تومان در بین دامداران استان توزیع شده است.
وی با اشاره به نقش اتحادیه در تأمین و توزیع نهادههای دامی، بر اهمیت تداوم حمایتها و تقویت همکاریها برای تأمین نیاز دامداران و تسهیل دسترسی آنان به نهادههای موردنیاز تأکید کرد.