به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمود معروفی، مدیرعامل اتحادیه دامداران آذربایجان غربی، در نشست هم‌افزایی با مدیر تعاون روستایی ، از توزیع بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن سبوس گندم بین دامداران استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

معروفی همچنین گزارشی از توزیع نهاده‌های دامی ارائه کرد و گفت: در این مدت، جو دامی به ارزش ۲۴۲ میلیارد تومان، ذرت دامی به ارزش ۱۱۸ میلیارد تومان و کنجاله سویا به ارزش ۴۱ میلیارد تومان در بین دامداران استان توزیع شده است.

وی با اشاره به نقش اتحادیه در تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، بر اهمیت تداوم حمایت‌ها و تقویت همکاری‌ها برای تأمین نیاز دامداران و تسهیل دسترسی آنان به نهاده‌های موردنیاز تأکید کرد.