رییس اتاق اصناف اهواز با بیان اینکه کمبودی در کالا‌های اساسی نداریم، گفت: در برنامه‌ریزی جدید، یکپارچه‌سازی مدیریت بازرسی را انجام دادیم و سامانه ۱۲۴ را با سامانه ۳۶۰ تلفیق کردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی پناباد اظهار کرد: در حوزه کالا‌های اساسی کمبودی نداریم و دپوی کالای اساسی در وضعیت خوبی قرار دارد. اما در حوزه کالا‌های خانگی و موبایل و موارد دیگر، یک مقدار نوسان قیمت داریم که این مورد به وضع نرخ دلار برمی‌گردد که روزانه تغییر می‌کند.

پناباد در خصوص کالا‌های اساسی مانند روغن، شکر، برنج و حبوبات، گفت: در موضوع برنج، واردات بسیار بالا بوده و دپوی برنج کامل است. با توجه به اینکه به فصل برداشت برنج نزدیک می‌شویم، برنج عنبربویی که متعلق به خوزستان است، هیچ کمبود برنجی نخواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود که کاهش قیمتی در برنج در آینده نزدیک داشته باشیم.

وی افزود: در بحث روغن، خدا را شکر کمبودی که داشتیم مرتفع شد و فعلا کمبودی نداریم. در حبوبات نیز کمبود نداریم و وضعیت موجودی کالای اساسی خوب است.

رئیس اتاق اصناف اهواز با تأکید بر نظارت بر نانوایی‌ها، گفت: در بحث آرد، نانوایان باید خیلی مراقبت باشند تا آرد دولتی را به‌صورت آزاد نفروشند، چون این مورد خط قرمز ما این است. آرد و نان قوت روزانه مردم است و در این بحث با متخلفین برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در ۱۰ روز گذشته تا به امروز، افرادی که وزن متعادل و قانونی نان را رعایت نمی‌کردند، شناسایی و به آنها مراجعه کردیم. بازرسان ما به‌صورت شیفتی به نانوایانی که شیفت و تایم دارند مراجعه می‌کنند و کیفیت و وزن نان و ساعت پخت آنها را بررسی می‌کنند. با نانوایانی که ساعت پخت صبح را رعایت نمی‌کنند و تعطیل هستند، به‌صورت جدی برخورد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف اهواز افزود: نانوایانی که رعایت می‌کنند، تشویق می‌شوند و آرد تشویقی به آنها تعلق می‌گیرد و افرادی که رعایت نمی‌کنند و حق مردم را در نظر نمی‌گیرند، مجازات‌هایی برایشان در نظر گرفته شده است. از جمله این مجازات می‌توان به جریمه نقدی و قطع سهمیه آرد اشاره کرد. دیدگاه ما این است که کسی که کیفیت و رضایتمندی مردم را ملاک کارش قرار می‌دهد، در اولویت ما قرار دارد.

سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف به متقاضیان جدید واگذار می‌شود

وی گفت: افرادی ثبت‌نام کرده‌اند و در اولویت دریافت تخصیص آرد دولتی برای نانوایی‌های جدیدشان هستند. نانوایانی که رعایت نمی‌کنند و آردشان را می‌فروشند، سهمیه‌شان قطع خواهد شد و افراد جدیدی که ثبت‌نام کرده و در انتظار نتیجه هستند، در الویت قرار خواهند گرفت.

اجرای رزمایش طرح شهید آبشناسان برای دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها

وی با اشاره به طرح شهید آبشناسان بیان کرد: ما یک رزمایشی را برای ۹ آبان‌ماه برای کلیه نانوایان در نظر گرفته‌ایم. طرح شهید آبشناسان مربوط به دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌های سطح کلانشهر اهواز است؛ یعنی نانوایی‌ها به موتور برق تجهیز شده‌اند تا اگر خدای نکرده برق قطع شد، بتوانند پختشان را داشته باشند و آسیبی به مردم وارد نشود.

رئیس اتاق اصناف اهواز افزود: حدود ۱۲۰ واحد نانوایی برای این رزمایش برنامه‌ریزی شده‌اند. در این رزمایش، ما اعلام می‌کنیم برق فلان منطقه قطع شود و نانوایی‌ها فقط با موتور برق کار کنند تا طرح به‌صورت آزمایشی سنجیده شود. این رزمایش برای این است که به مردم اطلاع‌رسانی شود در مواقع حساس خیالشان راحت باشد که حتی اگر برق قطع شد، تمهیدات لازم برای پخت نان دیده شده و مشکلی برای معیشت مردم به وجود نمی‌آید.

کاهش زمان رسیدگی به شکایات سامانه ۱۲۴ به کمتر از ۱۰ روز

پناباد با اشاره به بحث نظارت و بازرسی، گفت: در خصوص پیگیری شکایات مردم در سامانه ۱۲۴، قبلا وقتی شکایتی ثبت می‌شود، حداقل دو سه ماه طول می‌کشید تا به نتیجه برسد و منجر به دریافت حکم تعزیراتی یا رضایت شود. خوشبختانه در برنامه‌ریزی جدید، یکپارچه‌سازی مدیریت بازرسی را انجام دادیم و سامانه ۱۲۴ را با سامانه ۳۶۰ تلفیق کردیم. افرادی که در سامانه ۱۲۴ شکایت می‌کنند، ما با سیستم ۳۶۰ جلو می‌بریم و این شکایت را نهایتا به ده روز کاهش دادیم.

وی افزود: سقف تعداد روز‌ها از زمان شکایت در سامانه ۱۲۴ تا دریافت نتیجه و ارسال به تعزیرات، ده روز بیشتر نیست و ما باید این ده روز را هم پایین‌تر بیاوریم؛ نظرمان این است که نهایتا بین پنج روز تا یک هفته باشد.

رئیس اتاق اصناف اهواز تصریح کرد: وقتی این اقدام انجام شود، نه تنها فردی که در حقش اجحاف شده انگیزه پیدا می‌کند تا شکایت خود را ثبت کند، بلکه شخصی که می‌خواهد تخلف کند می‌داند چشمی بالای سرش است و تخلف نمی‌کند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مردمی، گفت: ما به واسطه مردم، بازرس افتخاری داریم و گزارش‌ها را دریافت می‌کنیم. دیدگاهمان این است که مردم چشم ما هستند. ما بر گزارشات مردمی کار می‌کنیم و این مسئله برای ما حائز اهمیت است، زیرا اگر بتوانیم موضوعی را برای مردم مرتفع کنیم و رضایتمندی‌شان را داشته باشیم، به وظایف ذاتی خود عمل کرده‌ایم.

رئیس اتاق اصناف اهواز افزود: من بازدید از مجتمع‌های تجاری و کف بازار را از هسته مرکزی شهر شروع کردم و در این بازدید‌ها سعی کردم تا مشکلات را برطرف کنم و به مشکلات اصناف و بازار گوش بدهم.

توزیع دو هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار

پناباد با اشاره به اقدامات حمایتی، گفت: در هفته گذشته طرحی برای توزیع ۲۰۰۰ بسته نوشت‌افزار داشتیم که توسط اصناف و بازار برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه شد. این بسته‌های دانش‌آموزی شامل کیف و نوشت‌افزار بود که به‌صورت مستقیم بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع شد. این کار با همکاری سازمان بسیج اصناف و اتحادیه‌های صنفی انجام گرفت و توسط خیرین اصناف و بازار تهیه شد. خدا را شکر بخش کوچکی از آن چیزی که می‌توانستیم انجام دهیم، در مقابل این دانش‌آموزان کم‌برخوردار انجام دادیم.

رئیس اتاق اصناف اهواز با اشاره به برنامه‌های آینده، اظهار کرد: در بحث آزادی زندانیان، برنامه داریم پویشی راه‌اندازی کنیم تا ان‌شاءالله توسط خیرینی که داریم، بتوانیم چند زندانی مالی را آزاد کنیم. اینها برنامه‌هایی است که پیش روی هیئت رئیسه جدید اتاق اصناف است.

نوسان قیمت موبایل ناشی از نوسان ارز است

پناباد در خصوص نوسان قیمت بازار موبایل، بیان کرد: نرخ کالا‌های وارداتی توسط ارز تعیین می‌شود. وقتی ارز دچار نوسان می‌شود، کالا‌های ارزی و هر کالایی که وارد می‌شود، دچار مشکل قیمتی می‌شود. وقتی که ممکن است قیمت کالایی افزایش داشته باشد، فروشنده دچار تشویش می‌شود و نمی‌داند کالایش را بفروشد و بالاتر بخرد یا نفروشد و احتکار کند. این دوگانگی و شوک در بازار ایجاد می‌شود.

رئیس اتاق اصناف اهواز افزود: اگر می‌بینید یک کالایی به‌صورت ناگهانی در بازار پیدا نمی‌شود یا قیمت نامتعارف و حباب‌دار پیدا می‌کند، یکی از دلایلش شوک بازار است. معمولا این مسائل دو سه روز بیشتر طول نمی‌کشد و با کاهش تنش‌ها، قیمت‌ها متعادل و به حالت قبل برمی‌گردد.

ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد و واردات کوچک‌مقیاس

پناباد با تاکید بر ظرفیت منطقه آزاد اروند در واردات کالا بیان کرد: به‌واسطه اینکه در منطقه جغرافیایی آب‌های آزاد هستیم، در بحث واردات می‌توانیم تمهیدات خاصی برای کالا‌های ته‌لنجی در نظر بگیریم. وقتی این قضیه در نظر گرفته شود، لنج‌دار ما انگیزه پیدا می‌کند که واردات انجام دهد و ما حداقل نسبت به استان‌های دیگر از این نوسانات مبرا باشیم.

وی افزود: ما باید راه واردات را برای واردکنندگان کوچک‌مقیاس باز کنیم. اگر تمهیداتی برای آنها در نظر بگیریم، انگیزه پیدا می‌کنند که در مقیاس‌های کوچک واردات انجام دهند. وقتی تعداد زیاد شود، اثربخش خواهد بود. یک لنج می‌تواند سه چهار روزه کالا را بیاورد و حتی اگر یک‌دهم کشتی‌های بزرگ باشد، وقتی تعدادشان زیاد شود، تاثیر بزرگی خواهند داشت.

رئیس اتاق اصناف اهواز گفت: ما استانی هستیم که می‌توانیم واردات بسیار بالاتری از استان‌های دیگر داشته باشیم و استان خودمان را در توزیع کالا برند کنیم. اگر در بحث کالا برای بازرگانان کوچک‌مقیاس برنامه‌ریزی کنیم، می‌توان از مزیت‌های استان در بحث واردات استفاده کرد.