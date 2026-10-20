به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، غفاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور، گفت: یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار از باغات این شهرستان به کشت مرکبات اختصاص دارد که با میانگین عملکرد ۲۷ تن در هکتار، سالانه حدود ۳۵ هزار تن محصول تولید می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای بخش کشاورزی شهرستان افزود: تولید سالانه این میزان مرکبات، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، نقش مهمی در رونق تولید، افزایش درآمد باغداران و تقویت اقتصاد محلی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با تأکید بر نقش مرکبات در ایجاد اشتغال پایدار تصریح کرد: فعالیت در حوزه باغداری، برداشت، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و عرضه محصولات، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از فعالان این بخش را فراهم می‌کند.

غفاری با بیان اینکه توسعه ظرفیت‌های کشاورزی از محور‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: حمایت از باغداران، افزایش بهره‌وری، بهبود شیوه‌های تولید و توسعه پایدار باغات، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت تولید و ارتقای جایگاه مرکبات در اقتصاد شهرستان دنبال می‌شود.

تولید سالانه ۳۵ هزار تن مرکبات در شهرستان نور، ظرفیت ارزشمندی برای رونق اقتصادی منطقه است که با تقویت زیرساخت‌های نگهداری، بسته‌بندی و بازاریابی می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را فراهم کند.