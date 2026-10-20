با وساطت دادستان مرکز خوزستان، جوانی که پس از ۱۸ سال حبس به جرم قتل، در آستانه اجرای حکم قصاص بود، با گذشت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت و به زندگی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی تلاش‌های مستمر و رایزنی‌های دادستان مرکز خوزستان برای ترویج فرهنگ عفو و بخشش، نشست صلح و سازش در زندان سپیدار اهواز برگزار شد که به بازگشت یک جوان به زندگی انجامید.

این نشست با حضور امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان؛ هاشم‌نیا، مدیرکل زندان‌های استان، تشکیل شد. در جریان این جلسه، با جلب رضایت اولیای دم، جوان اندیمشکی که در سال ۱۳۸۷ در پی یک نزاع مرتکب قتل شده بود، پس از تحمل ۱۸ سال حبس و سایه سنگین قصاص، از چوبه دار نجات یافت.

دادستان مرکز خوزستان، در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه، اظهار داشت: مدتی پیش در جریان بازدید از زندان و دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان، محکومان به قصاص که بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده بودند در دستور کار قرار گرفت. در این میان، پرونده این محکوم که هیچ‌یک از اعضای خانواده‌اش پیگیر امور او نبوده‌ و حتی تاکنون ملاقاتی نیز نداشت، مورد توجه ویژه قرار گرفت.

امیر خلفیان افزود: با توجه به ابراز پشیمانی عمیق این زندانی از بزه ارتکابی، خوشبختانه پس از گفت‌وگو و رایزنی با اولیای دم، خانواده مقتول در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه از حق قصاص خود گذشتند و به این جوان فرصت دوباره‌ای برای زندگی بخشیدند.

وی گفت: همچنین با مشارکت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان، مبلغ دیه درخواستی خانواده مقتول پرداخت شد.