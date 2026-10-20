به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهزاد مرادی گفت: با توافق کمیته امداد امام خمینی و بانک صادرات، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به بیش از ۲۵۰ مددجوی لرستانی با اعتباری بیش از ۴۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی، تورم و افزایش هزینه‌های اجاره مسکن اظهارکرد: خانواده‌های تحت حمایت این نهاد با مشکلات مضاعفی در تأمین هزینه‌های مسکن روبه‌رو هستند و رسیدگی به این مشکلات باید با سرعت بیشتری انجام شود.

مرادی ابراز امیدواری کرد با این اقدام بخش عمده‌ای از مشکلات خانواده‌های مددجوی استان در زمینه تأمین ودیعه مسکن برطرف شود.