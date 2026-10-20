به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مرتضی قدیمی گفت:از امروز تا پایان هفته شاهد افزایش ناپایداری‌ها در استان خواهیم بود. طی این روزها، آسمان استان غالبا ابری خواهد بود و شاهد فعالیت سامانه بارشی نیز خواهیم بود

وی با اشاره به نفوذ سامانه بارشی به استان از بعدازظهر امروز، افزود: طی این روزها، آسمان استان غالبا ابری خواهد بود اما روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه فعالیت سامانه تشدید می‌شود و در اغلب مناطق استان شاهد رگبار باران خواهیم بود.

قدیمی از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی خبر داد و گفت: با پیش بینی رگبار پراکنده باران و رعد و برق، وزش موقت باد نسبتا شدید و احتمال بارش تگرگ، محافظت و ایجاد استحکامات لازم و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها، دامداری‌ها، انبارها، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ به کشاورزان توصیه می‌شود.

وی با بیان اینکه این هشدار هواشناسی تا اواخر روز جمعه اعتبار خواهد داشت، ادامه داد: در این شرایط جوی از استقرار کندو‌ها در ارتفاعات، کنار جاده‌ها، حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری شود و نسبت به عایق بندی و محافظت از کندوها، خودداری از انبار محصولات در فضای باز و انتقال به مکان‌های مناسب، انتقال دام از واحد‌های فرسوده و مستهلک و بسته نگه داشتن دریچه‌های گلخانه‌ها اهتمام لازم صورت گیرد.

این کارشناس هواشناسی افزود: همچنین خودداری عشایر و دامداران در عبور از ارتفاعات، کنار جاده‌ها، حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها، فاصله گیری کشاورزان در زمان وزش باد شدید از درختان پوسیده و کهنسال و تاسیسات ناامن مورد تاکید است.

قدیمی گفت: طی شبانه روز گذشته ایستگاه خیرآباد با پنج درجه کمترین و ایستگاه گیلوان با ۳۷ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان را داشته و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۱ و ۲۸ درجه در نوسان بوده است.