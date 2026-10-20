مسئول کارگروه مسکن قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) از برنامه‌ریزی برای تحویل حدود ۷ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف تا پایان سال خبر داد و گفت: افزایش هزینه‌های ساخت و محدودیت توان مالی خانوار‌های کم‌درآمد، ضرورت اصلاح روش‌های اجرا و متناسب‌سازی الگوی ساخت با شرایط متقاضیان را دوچندان کرده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار غلامرضا اسماعیلی، مسئول کارگروه مسکن قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئولیت ساخت حدود ۲۳ هزار واحد مسکونی در این قرارگاه گفت: ۸ هزار واحد در پرند و حدود ۱۵ هزار واحد در سایر استان‌ها قرار دارند.

اسماعیلی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است حدود ۷ هزار واحد خارج از پرند تا پایان سال به متقاضیان واگذار شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده این واحدها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تأمین منابع مالی را از عوامل تعیین‌کننده در تکمیل و تحویل آن‌ها دانست.

مسئول کارگروه مسکن قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) همچنین از قرار گرفتن حدود هزار و ۸۰۰ واحد در خراسان رضوی در برنامه واگذاری خبر داد و گفت: پیشرفت برخی از این واحدها از ۹۱ درصد فراتر رفته است.

اسماعیلی، افزایش هزینه‌های مصالح و اجرا را از موانع اصلی پیشبرد طرح‌ها دانست و افزود: بخشی از خانوارهای کم‌درآمد توان تأمین آورده مورد نیاز برای ادامه ساخت را ندارند.

وی با اشاره به شرایط طرح‌های مسکن در خراسان شمالی، گلستان و لرستان، استفاده از روش‌های ساخت تدریجی و تأمین حمایت‌های مالی متناسب با توان خانوارها را از راهکارهای قابل پیگیری عنوان کرد.

اسماعیلی همچنین درباره طرح مسکن درود گفت: نیاز به تحکیم بستر زمین، هزینه و زمان اجرا را افزایش داده است؛ با این حال، تحویل بخشی از واحدها تا پایان سال در برنامه قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از حذف متقاضیان کم‌برخوردار، از بازنگری در الگوی ساخت ۸ هزار واحد مسکونی پرند خبر داد.

به گفته اسماعیلی، واگذاری بخشی از ظرفیت این طرح به بنیاد مسکن برای احداث ساختمان‌های سه یا چهارطبقه، با هدف کاهش هزینه‌ها و متناسب‌سازی واحدها با توان مالی خانوارها در حال بررسی است.

وی افزود: در بخش‌هایی از طرح پرند، ۱۶ بلوک پنج‌طبقه به مرحله سفت‌کاری رسیده‌اند و با تأمین اعتبار لازم، امکان تسریع در تکمیل آن‌ها فراهم می‌شود.

مسئول کارگروه مسکن قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در پایان تأکید کرد: تأمین به‌موقع منابع، اصلاح روش‌های ساخت و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر طرح، نقش مهمی در تکمیل واحدها و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد دارد.