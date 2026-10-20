به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف یک انبار نگهداری مواد شوینده تقلبی در محدوده حسن‌آباد خبر داد و گفت: محموله‌ای از این محصولات در جریان اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی توقیف شده است.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری، محلی برای نگهداری مواد شوینده تقلبی در محدوده حسن‌آباد شناسایی شد.

سرهنگ حسین مافی ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی و اعزام مأموران به محل، بازرسی از انبار انجام شد و مقداری مواد شوینده تقلبی کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به بررسی کارشناسی اقلام کشف‌شده تصریح کرد: ارزش این محموله بر اساس ارزیابی کارشناسان، قابل‌توجه برآورد شده است.

وی ادامه داد:جزئیات بیشتر درباره این پرونده و نحوه فعالیت محل موردنظر در چارچوب رسیدگی‌های قانونی بررسی خواهد شد.