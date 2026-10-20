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فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف یک انبار نگهداری مواد شوینده تقلبی در محدوده حسنآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف یک انبار نگهداری مواد شوینده تقلبی در محدوده حسنآباد خبر داد و گفت: محمولهای از این محصولات در جریان اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی توقیف شده است.
وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری، محلی برای نگهداری مواد شوینده تقلبی در محدوده حسنآباد شناسایی شد.
سرهنگ حسین مافی ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی و اعزام مأموران به محل، بازرسی از انبار انجام شد و مقداری مواد شوینده تقلبی کشف و توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به بررسی کارشناسی اقلام کشفشده تصریح کرد: ارزش این محموله بر اساس ارزیابی کارشناسان، قابلتوجه برآورد شده است.
وی ادامه داد:جزئیات بیشتر درباره این پرونده و نحوه فعالیت محل موردنظر در چارچوب رسیدگیهای قانونی بررسی خواهد شد.