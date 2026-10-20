فرمانده انتظامی آستارا از شناسایی و دستگیری فردی ۲۸ ساله به جرم انتشار مطالبی در فضای مجازی، با هدف تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مرتضی احدی گفت: در پی انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با هدف تشویش اذهان عمومی، موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و مأموران پس از بررسی‌های تخصصی و هماهنگی قضائی، متهم ۲۸ ساله را در آستارا شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات و پس از مواجهه با مستندات پلیس، به اتهامات انتسابی خود مبنی بر تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد.

سرهنگ احدی گفت: متهم ۲۸ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.