مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته جاری، برای نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی استان تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک محلی و برای ارتفاعات رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی عبور ریز موج‌هایی را تا پایان هفته نشان می‌دهد که، سبب افزایش ابر در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک محلی در برخی نقاط استان بویژه نیمه غربی، نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: در سایر مناطق نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

سبزه زاری تصریح کرد: همچنین در این ایام با استقرارجریانات جنوبی ابتدا در مناطق و سواحل جنوب شرقی و سپس طی روز پنجشنبه و جمعه با گسترش این جریانات به مناطق جنوبی و مرکزی شاهد افزایش رطوبت، شرجی و مه رقیق در این مناطق خواهیم بود. در روز پنجشنبه کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما برای اغلب مناطق استان پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۰.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹ و کمینه دمای ۲۱ درجه سانتیگراد رسیده است.