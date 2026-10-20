رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور در بیرجند از عملکرد خراسان جنوبی به عنوان مجموعه‌ای موفق و پیشرو در فعالیت‌های ستاد عتبات عالیات قدردانی و بر ضرورت حفظ این جایگاه تأکید کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به نقش همکاری مسئولان، مجموعه‌های فرهنگی، نیرو‌های مردمی و خادمان عتبات در کسب این موفقیت‌ها گفت: موفقیت خراسان جنوبی حاصل هم‌افزایی ظرفیت‌های مختلف و تلاش مجموعه‌ای از نیرو‌های متعهد است.

جلال مآب بر لزوم رفع موانع اداری و مالی پیش روی استان‌ها و تسهیل مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه فعالیت مؤثرتر مجموعه‌های استانی شد.

وی از همراهی آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات قدردانی شد و شهرستان‌های طبس، بشرویه و قائنات را به عنوان شهرستان‌های برتر در این زمینه معرفی کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور تکمیل طرح‌های زیارتی را از اولویت‌های مهم این مجموعه برشمرد و بر ضرورت همت و همکاری برای پیشبرد این طرح‌ها تأکید کرد.

جلال مآب همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید در سامرا خبر داد و با اشاره به جایگاه حرم امامین عسکریین (ع) و اهمیت این شهر در جهان اسلام، توسعه و بازسازی حرم را اقدامی مؤثر در تقویت جایگاه زیارتی سامرا و گسترش ارتباط میان شیعیان و اهل‌سنت دانست.

وی گفت: تقویت فعالیت‌های عتبات عالیات، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های زیارتی، می‌تواند زمینه ساز تعمیق پیوند‌های معنوی، افزایش مشارکت اجتماعی و گسترش تعاملات فرهنگی میان ملت‌ها باشد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ستاد بازسازی عتبات عالیات افزود: فعالیت در این مجموعه تنها به ساخت وساز و توسعه فضا‌های زیارتی محدود نمی‌شود، بلکه این ظرفیت وجود دارد که از طریق ارتباط عمیق‌تر مردم با اهل‌بیت (ع)، زمینه مشارکت اجتماعی، تقویت سرمایه معنوی و گسترش پیام فرهنگی این حرکت در سطح بین‌المللی فراهم شود.

جلال مآب پیشنهاد کرد دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان‌ها، موضوعات مرتبط با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی عتبات عالیات را در قالب طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشگاهی دنبال کنند.

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور هم با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیارتی این ستاد در عراق گفت: طرح صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف تقریباً به پایان رسیده و تحویل آن از سال گذشته آغاز شده است.

کریمی پور با بیان اینکه صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی بیش از ۱۵۰ هزار مترمربع وسعت دارد، افزود: حدود ۸۵ درصد از بخش‌های زیارتی این مجموعه آماده شده است و امیدواریم ۱۵ درصد باقی‌مانده نیز در آینده نزدیک تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: همچنین پیش‌بینی می‌شود کل این طرح در دو سال آینده تکمیل و به تولیت حرم مطهر تحویل داده شود.

معاون فرهنگی و مشارکت‌های مردمی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور افزود: علاوه بر طرح‌های نجف و کربلا، طرح‌هایی در منطقه مسیب و حرم طفلان مسلم (ع)، طرح سلمان فارسی در شهر کاظمین و همچنین بازسازی و توسعه حرم امامین عسکریین (ع) و مناره‌های حرم مطهر در سامرا در برنامه کاری ستاد قرار دارد.

کریمی‌پور با قدردانی از تلاش‌های هیئت‌امنای ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی، مسئولان و مشارکت‌کنندگان مردمی، به‌ویژه نقش صداوسیمای خراسان جنوبی در اطلاع‌رسانی و تبیین فعالیت‌های این مجموعه، گفت: موفقیت خراسان جنوبی نتیجه همدلی و همکاری اعضای هیئت‌امنا، مسئولان ستاد و خیران است.

وی افزود: میزان مشارکت‌های مردمی خراسان جنوبی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.