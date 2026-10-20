یک تولیدکننده تجهیزات ورزشی در البرز با طراحی و ساخت دستگاهی هوشمند، امکان انجام تمرین‌های ورزشی برای طیف گسترده‌ای از افراد، از کاربران ویلچر و افراد دارای محدودیت حرکتی تا ورزشکاران حرفه‌ای، را فراهم کرده است. این محصول پس از ثبت اختراع و کسب رتبه برتر در یک رویداد ایده‌محور، اکنون به مرحله تولید صنعتی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، هادی فراهانی، طراح و تولیدکننده تجهیزات ورزشی، در برنامه زنده «امروز البرز» صدا و سیمای استان البرز با تشریح روند طراحی و تولید این دستگاه اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی و فراهم‌کردن فرصت فعالیت بدنی برای افراد با توانایی‌های جسمانی متفاوت، از مهم‌ترین اهداف طراحی این محصول بوده است.

وی با اشاره به حدود ۲۵ سال سابقه مربیگری در حوزه ورزش افزود: یکی از نیازهای مهم در فرایند تمرین، علاوه بر اجرای صحیح حرکات، ارزیابی و کنترل روند فعالیت بدنی است. استفاده از فناوری‌های هوشمند در تجهیزات ورزشی می‌تواند به مدیریت بهتر تمرین‌ها و بررسی عملکرد افراد کمک کند.

این تولیدکننده تجهیزات ورزشی با اشاره به قابلیت‌های طراحی دستگاه گفت: سازوکار تمرین با دست و طناب در این محصول به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است که امکان استفاده برای گروه‌های مختلف فراهم باشد؛ از جمله برخی افراد دارای معلولیت و کسانی که از ویلچر استفاده می‌کنند. این ویژگی می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر افراد به فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند.

فراهانی، قابلیت کنترل و پایش تمرین از راه دور را از دیگر ویژگی‌های این دستگاه عنوان کرد و افزود: این امکان به مربیان کمک می‌کند روند فعالیت ورزشی افراد را بررسی و مدیریت کنند و در صورت نیاز، نظارت دقیق‌تری بر فرایند تمرین داشته باشند.

وی درباره روند توسعه این محصول نیز توضیح داد: اختراع دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده و در بهمن همان سال در رویداد «ایده تا کسب‌وکار» موفق به کسب مقام برتر شده است. این محصول پس از طی مراحل طراحی و توسعه، اکنون به مرحله تولید صنعتی رسیده است.

این فعال حوزه تولید تجهیزات ورزشی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: پژوهش‌های دانشگاهی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که بر اساس نیازهای واقعی جامعه و مسائل موجود در بخش‌های مختلف شکل بگیرند. انتخاب موضوع پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی با رویکرد حل مسئله، می‌تواند مسیر تبدیل دانش به فناوری و تولید محصولات کاربردی را هموار کند.

فراهانی در پایان با اشاره به دشواری‌های مسیر تبدیل ایده به محصول خاطرنشان کرد: دستیابی به یک محصول قابل تولید، مستلزم تلاش مستمر، آزمایش، اصلاح و توسعه ایده اولیه است. توجه به نیازهای جامعه و پیگیری مراحل تحقیق و توسعه می‌تواند زمینه تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات کاربردی و ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید را فراهم سازد.

توسعه تجهیزات ورزشی هوشمند و قابل استفاده برای گروه‌های مختلف جامعه، در صورت تأمین زیرساخت‌های لازم و دسترسی مناسب کاربران، می‌تواند گامی در جهت گسترش ورزش همگانی، افزایش فرصت‌های فعالیت بدنی و تقویت تولید داخلی در حوزه فناوری‌های ورزشی باشد.