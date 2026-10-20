مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان ۲۸ مهرماه
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین مهم برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
ژاپن با موفقیت کاوشگر خود را در ماموریت تاریخی مریخ به ماه پرتاب کرد
سنگاپور در پی آتشسوزیهای کالیمانتان، برای سه شرکت دیگر در اندونزی اخطاریههایی جهت پیشگیری از ایجاد دود و غبار صادر میکند
فیلیپین سفیر چین را به دلیل اظهاراتی که حاوی «تهدید» بود، احضار کرد
بانکوک پست
جنگ سرد جدید، انتخابهای تایلند را به بوته آزمایش میگذارد
نخستوزیر دستور داد تا پایان ماه دسامبر، بررسی سراسری در مورد مالکیت غیرقانونی زمین توسط اتباع خارجی انجام شود
نیو استریت تایمز
با تداوم جنگ در خاورمیانه، چشمانداز بلندمدت نفت تیرهتر میشود
با تشدید حملات میان عربستان و حوثیها، ریاض دورکاری را اعمال کرد و مدارس همچنان به صورت آنلاین دایر هستند
تمپو اندونزی
با گسترش تحقیقات پیرامون آتشسوزیهای جنگلی، اندونزی ۳۲ شرکت را تحریم کرد
مالایی میل
در ایالت جوهور که گرفتار مهِ دودآلود است، ماندن در خانه برای پیکهای موتوری یک تجمل محسوب میشود که از عهدهاش برنمیآیند
مالزی و ژاپن انتقال فناوری دفاعی و همکاری در صنایع داخلی را بررسی میکنند
با تداوم افزایش کانونهای آتش، وسعت مناطق سوخته در اندونزی ۳۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ است
فری مالزیا تودی
اندونزی پیشنهادهای مالزی و سایر کشورها برای کمک به مهار آتشسوزیهای جنگلی را به حالت تعلیق درآورد
یک نهاد ناظر اعلام کرد که آتشسوزیها در اندونزی تا پایان ماه سپتامبر، بیش از ۱.۹ میلیون هکتار را سوزانده است
استار مالزی
«هراس» عامل خروج بیسابقه سرمایه از بازار سهام اندونزی دانسته شد
اندونزی به انرژی هستهای روی میآورد؛ راکتورهایی در فاصله تنها ۳۰۰۰ کیلومتری کوالالامپور
تایلند از گفتوگو و اقداماتی برای جلوگیری از رویارویی با کامبوج حمایت میکند
همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، ژاپن و ایالات متحده رزمایشهای مشترکی را در اطراف جزایر آغاز کردند؛ فیلیپین نیز به این رزمایشها پیوسته است
مالزیا رزرو
کامبوج و تایلند در جریان مذاکرات مربوط به مرزهای دریایی در لاهه، بر سر اقداماتی برای اعتمادسازی توافق کردند
برناما
وزرای امور خارجه روسیه و ایران در تهران گفتوگو کردند
آسترو آوانی
ایران سفیر آلمان را به دلیل طرح ترور احتمالی احضار کرد
اتوسان مالزی
جی دی ونس به سوء مدیریت آمریکا در جنگ ایران اذعان کرد
مهمترین عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
نخستوزیر چین در دیدار با معاون اول رئیسجمهور ایران: پکن به تلاش برای برقراری صلح، ثبات و توسعه در خاورمیانه ادامه میدهد.
لی چیانگ: حاکمیت و امنیت همه کشورها باید محترم شمرده شود و اختلافات از مسیر دیپلماسی حلوفصل شود.
چین و ایران بر گسترش همکاریهای دوجانبه و تقویت مشارکت راهبردی جامع تأکید کردند.
معاون اول رئیسجمهور ایران خواستار بازگشت هرچه سریعتر به تفاهمنامه اسلامآباد و احیای ثبات منطقه شد.
نخستوزیر چین در دیدار با رئیسجمهور تاجیکستان بر تقویت همکاریهای امنیتی و مقابله با تروریسم و افراطگرایی تأکید کرد.
نمایشگاه بینالمللی بذر تیانجین با حضور نزدیک به هزار شرکت و عرضه بیش از ده هزار گونه بذر و محصولات کشاورزی افتتاح شد.
روزنامه چاینا دیلی
۱. نخستوزیر چین: پکن به تلاش برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد.
۲. ایران و چین بر گسترش همکاریهای دوجانبه و تقویت روابط راهبردی تأکید کردند.
۳. چین در نه ماه نخست سال رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی را ثبت کرد؛ تولید صنعتی و صنایع فناوری پیشرفته موتورهای اصلی رشد بودند.
۴. ایران اعلام کرد طرح هفتروزه برای بازگشایی تنگه هرمز همچنان روی میز است.
۵. چین بر ضرورت گفتوگو و راهکار سیاسی برای حل اختلافات منطقهای تأکید کرد.
۶. نمایشگاه واردات و صادرات کانتون با ثبت رکورد تازه در حضور خریداران خارجی به کار خود پایان داد؛ ۱۸۹ هزار خریدار از ۲۱۴ کشور و منطقه در مرحله نخست شرکت کردند.
۷. چین در حال توسعه مقررات صادرات فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی، نیمهرساناها و انرژی خورشیدی با هدف حفاظت از امنیت ملی است.
گلوبال تایمز
۱. نخستوزیر چین بر آمادگی پکن برای گسترش همکاری با تاجیکستان در اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تأکید کرد.
۲. چین اظهارات و اقدامات برخی سیاستمداران فیلیپین علیه پکن را محکوم کرد.
۳. سفیر چین در فیلیپین اعتراض رسمی پکن به اظهارات ضدچینی مقامها و سیاستمداران این کشور را اعلام کرد.
۴. چین از شهروندان خود خواست در پی اعتراضات سراسری فرانسه، تدابیر ایمنی را رعایت کنند.
سیجیتیان
۱. بانک مرکزی چین نرخهای مرجع وام را بدون تغییر نگه داشت؛ نرخ یکساله ۳ درصد و نرخ پنجساله و بالاتر ۳٫۵ درصد باقی ماند.
۲. نخستوزیر چین: آماده گسترش همکاریها با ایران در حوزههای مختلف هستیم.
۳. چین به تلاشهای خود برای پیشبرد صلح و گفتوگو در خاورمیانه ادامه میدهد.
۴. دیدار مقامهای ارشد ایران و چین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.
۵. پکن بر احترام به حاکمیت کشورها و حل اختلافات از راههای سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرد.
۶. چین خواستار گسترش همکاریهای چندجانبه و تقویت مشارکت با کشورهای در حال توسعه شد.
۷. نشست فناوری رایانههای متنباز در شنژن با تمرکز بر هوش مصنوعی و پردازش پُرسرعت آغاز شد.
روزنامه مردم
لی چیانگ با معاون اول رئیسجمهور ایران دیدار کرد.
چین بر تلاش برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه تأکید کرد.
ایران از مواضع چین درباره صلح منطقهای و تلاش برای پایان دادن به درگیریها استقبال کرد.
تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد تأکید کرد.
خبرگزاری خدمات خبری چین
۱. چین نخستین خط مستقیم حملونقل هوایی تمامبار خود به شرق آفریقا را میان گوانگجو و نایروبی راهاندازی کرد.
۲. چین بر تقویت ثبات بازارهای مالی و تسهیل سرمایهگذاری فرامرزی تأکید کرد
۳. دیدار مقامهای ارشد ایران و چین و تأکید بر ادامه تلاشهای صلحجویانه پکن در خاورمیانه.
۴. چین و تاجیکستان بر گسترش همکاریهای امنیتی و مقابله با تهدیدهای منطقهای تأکید کردند.
۵. تنش دیپلماتیک پکن و مانیل بر سر اظهارات سفیر چین افزایش یافت.
۶. چین نرخهای مرجع وام بانکی را برای هفدهمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۱۳۶ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد.
کییف از احتمال دیدار پوتین، ترامپ و شی جینپینگ ابراز نگرانی کرد.
روسیه در ماه سپتامبر واردات کامیون از چین را ۲.۳ برابر افزایش داد.
وزگلیاد
نیروهای مسلح روسیه چهار کشتی فلهبر حامل سلاح برای نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.
نظامیان چین ورود یک کشتی آمریکایی به دریای چین جنوبی را ثبت کردند.
برزیل مذاکرات با روسیه برای ساخت یک نیروگاه هستهای کوچک را آغاز کرد.
ایزوستیا
ارتش روسیه مرکز لجستیکی «گرند ایمپورت» را در خملنیتسکی هدف قرار داد.
زلنسکی میکوشد برای جلب حمایت اتحادیه اروپا، انتخابات را به تعویق بیندازد.
کامرسانت
رویترز سفر ویتکاف به روسیه برای بررسی پرونده هابارد را تأیید کرد.
شرکت داروسازی چینی «هانسوه فارما» با شرکت روش برای تولید دارو به ارزش ۱۵ میلیارد دلار به توافق رسید.
ونس: اوکراین نباید عضو ناتو باشد.
اربکا
پس از حمله پهپادی، در یکی از تأسیسات استان تامبوف آتشسوزی آغاز شد.
ونس از معرفی اوکراین بهعنوان متحد آمریکا خودداری کرد و به روسیه اشاره کرد.
در قطر احتمال داده شد که جهان در نخستین سال جنگ جهانی سوم به سر میبرد.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
جمهوریت
● «جهان به پا خاست»؛ اعتراضهای گسترده در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلبانی، آرژانتین، بلژیک و برزیل ادامه دارد
کارار
● «راز صندوقها در ترازنامه»؛ استعفای مدیرعامل ترکیه سیگورتا و ابهام درباره داراییهای باقیمانده در صندوقهای مشکوک
● «حملات حوثیها تنش را افزایش داد»؛ اردوغان نسبت به هدف قرار گرفتن عربستان و پیامدهای منطقهای هشدار داد
● اعتراضهای فرانسه به خیابانهای اروپا کشیده شد؛ موج ناآرامیها در چند کشور گسترش یافت
ملی گازته
● «فراخوان برای شهرسازی انسانمحور»؛ تأکید بر مقابله با بتنیشدن و حفظ فرهنگ محله
صباح
● اردوغان: «به کسانی که جهان را میچاپند فرصت نخواهیم داد»
● «بسیج بازسازی شهری در آیازاغا»؛ پس از سیل، برنامه تخریب و نوسازی ساختمانهای پرخطر آغاز شد
● «فرانسه مقررات منع رفتوآمد را آغاز کرد»؛ اعتراضهای خیابانی و ناآرامیها شدت گرفت
سوزجو
● «افزایش مقطعی حقوق بازنشستگان از بودجه، نشانه انتخابات است»؛ بحث انتخابات زودهنگام دوباره بالا گرفت
● «اشکهای اماماوغلو»؛ پدر اکرم اماماوغلو از آخرین ملاقات با او در زندان گفت
ترکگون
● اردوغان: «در برابر استعمارگران سر خم نمیکنیم»
● «اروپا در بحران»؛ اعتراضهای خیابانی و ناآرامیها در چند کشور ادامه دارد
● «رئیس SPK استعفا کرد»؛ محمود سوتجو پس از انتقادها درباره پرونده صندوقها از سمت خود کنار رفت
ترکیه
● اردوغان: «با عقل و صبر به مسیر ادامه میدهیم»
● «اعتراف اسرائیل؛ وقت اروپا تنگ شده»؛ تحولات مربوط به غزه و اعتراضهای اروپا در صفحه نخست برجسته شد
ینی آکیت
● اردوغان: «آزمون قدرتهای بزرگ نیز بزرگ خواهد بود»
● «فاجعه جلوی چشم آمد»؛ گزارشها درباره خطر سیل استانبول و هشدارهایی که پیشتر نادیده گرفته شده بود
● «دیگر بس است»؛ واکنشها به فشارها و تحولات سیاسی و اجتماعی ادامه دارد
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
رادیو پاکستان
- وزیر امور خارجه پاکستان و نخست وزیر چین درباره تحولات منطقهای گفتوگو کردند
- اسحاق دار در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار کرد
- وزیر کشور پاکستان در نشست امنیتی دوحه بر تداوم گفتوگو و اعتمادسازی برای جلوگیری از جنگها تاکید کرد
- فرمانده ارتش پاکستان و سفیر جدید عربستان درباره امنیت منطقهای رایزنی کردند
هم نیوز
- سخنگوی ارتش پاکستان: در صورت تهدید حاکمیت عربستان یا اماکن مقدس، بر اساس پیمان مکه واکنش نشان میدهیم
- انفجار در منطقه میان غندی شهر کویته دو مامور پلیس را زخمی کرد
- نخست وزیر چین: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تجاوز آشکار است و باید تفاهم اسلام آباد احیا شود
- حملات موشکی انصارالله به اردوگاه نظامی در یمن ۵۳ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی برجا گذاشت
- محسن نقوی و وزیر کشور قطر بر گسترش همکاریهای امنیتی توافق کردند
روزنامه دنیا
- وزیر خارجه مالدیو وارد اسلام آباد شد؛ رئیس جمهور این کشور نیز امروز به پاکستان سفر میکند
- جماعت اسلامی پاکستان از تشدید اعتراضها علیه عوارض سوخت خبر داد
- بیش از ۲۱ هزار پاکستانی در خارج از کشور زندانی هستند
- روسیه برای میانجیگری با هدف پایان دادن به تنش میان پاکستان و افغانستان اعلام آمادگی کرد