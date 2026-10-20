به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین مهم برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

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ژاپن با موفقیت کاوشگر خود را در ماموریت تاریخی مریخ به ماه پرتاب کرد

سنگاپور در پی آتش‌سوزی‌های کالیمانتان، برای سه شرکت دیگر در اندونزی اخطاریه‌هایی جهت پیشگیری از ایجاد دود و غبار صادر می‌کند

فیلیپین سفیر چین را به دلیل اظهاراتی که حاوی «تهدید» بود، احضار کرد

بانکوک پست

جنگ سرد جدید، انتخاب‌های تایلند را به بوته آزمایش می‌گذارد

نخست‌وزیر دستور داد تا پایان ماه دسامبر، بررسی سراسری در مورد مالکیت غیرقانونی زمین توسط اتباع خارجی انجام شود

نیو استریت تایمز

با تداوم جنگ در خاورمیانه، چشم‌انداز بلندمدت نفت تیره‌تر می‌شود

با تشدید حملات میان عربستان و حوثی‌ها، ریاض دورکاری را اعمال کرد و مدارس همچنان به صورت آنلاین دایر هستند

تمپو اندونزی

با گسترش تحقیقات پیرامون آتش‌سوزی‌های جنگلی، اندونزی ۳۲ شرکت را تحریم کرد

مالایی میل

در ایالت جوهور که گرفتار مهِ دودآلود است، ماندن در خانه برای پیک‌های موتوری یک تجمل محسوب می‌شود که از عهده‌اش برنمی‌آیند

مالزی و ژاپن انتقال فناوری دفاعی و همکاری در صنایع داخلی را بررسی می‌کنند

با تداوم افزایش کانون‌های آتش، وسعت مناطق سوخته در اندونزی ۳۸ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ است

فری مالزیا تودی

اندونزی پیشنهاد‌های مالزی و سایر کشور‌ها برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی را به حالت تعلیق درآورد

یک نهاد ناظر اعلام کرد که آتش‌سوزی‌ها در اندونزی تا پایان ماه سپتامبر، بیش از ۱.۹ میلیون هکتار را سوزانده است

استار مالزی

«هراس» عامل خروج بی‌سابقه سرمایه از بازار سهام اندونزی دانسته شد

اندونزی به انرژی هسته‌ای روی می‌آورد؛ راکتور‌هایی در فاصله تنها ۳۰۰۰ کیلومتری کوالالامپور

تایلند از گفت‌و‌گو و اقداماتی برای جلوگیری از رویارویی با کامبوج حمایت می‌کند

هم‌زمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، ژاپن و ایالات متحده رزمایش‌های مشترکی را در اطراف جزایر آغاز کردند؛ فیلیپین نیز به این رزمایش‌ها پیوسته است

مالزیا رزرو

کامبوج و تایلند در جریان مذاکرات مربوط به مرز‌های دریایی در لاهه، بر سر اقداماتی برای اعتمادسازی توافق کردند

برناما

وزرای امور خارجه روسیه و ایران در تهران گفت‌و‌گو کردند

آسترو آوانی

ایران سفیر آلمان را به دلیل طرح ترور احتمالی احضار کرد

اتوسان مالزی

جی دی ونس به سوء مدیریت آمریکا در جنگ ایران اذعان کرد