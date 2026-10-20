در آستانه برگزاری کنگره ملی دانشمند شهید آیت‌الله دکتر مفتح، ۴۰ نشست ترویجی و تبیینی در هشت استان کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی کنگره ملی شهید آیت الله مفتح گفت: سلسله نشست‌های تبیینی با هدف تبیین اندیشه‌ها و جایگاه علمی و فرهنگی شهید مفتح طراحی شده و نخستین نشست آن امروز در مشهد برگزار شد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این نشست‌ها در استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، قزوین، کردستان، لرستان، شیراز و قم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حبیب حاتمی افزود: اختتامیه این کنگره نیز قرار است ۲۹ آذرماه، هم‌زمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه در قم برگزار شود.

وی ادامه داد: در بخش علمی کنگره ملی شهید آیت‌الله دکتر مفتح نیز مقالات ارسالی در حال بررسی است و براساس زمان‌بندی اعلام‌شده، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان آبان‌ماه و مهلت ارسال اصل مقالات تا اول آذرماه تعیین شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حاتمی تصریح کرد: برگزاری نشست‌های ترویجی در هشت استان و دریافت و بررسی مقالات علمی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری این کنگره ملی است.