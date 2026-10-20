مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به چالش‌های مالی و اجرایی طرح‌های مسکن حمایتی اعلام کرد: مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی، افزایش بهای مصالح ساختمانی و پرداخت نشدن کامل تعهدات مالی برخی متقاضیان، روند تسویه حساب و تحویل تعدادی از واحد‌های تکمیل‌شده را با تأخیر مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد اسماعیلی، مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در نشست تخصصی پایش طرح‌های مسکن حمایتی، موانع مالی و اجرایی را از عوامل مؤثر بر تأخیر در واگذاری برخی واحدهای مسکونی اعلام کرد.

وی گفت: در تعدادی از طرح‌ها، با وجود پایان عملیات ساختمانی، مشکلات مربوط به تسویه بدهی‌ها همچنان ادامه دارد و روند تحویل واحدها را مختل کرده است.

اسماعیلی با اشاره به تکمیل حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی تحت مدیریت این ستاد افزود: برخی واحدها حتی پس از گذشت دو سال از اتمام ساخت، به علت تعیین‌تکلیف نشدن مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی، با مشکلات اداری و مالی مواجه‌اند.

وی توقیف حساب‌های بانکی به علت بدهی‌های بیمه‌ای را از دیگر موانع برشمرد و گفت: در برخی موارد، منابع مالی یک طرح در یک استان به دلیل بدهی بیمه‌ای طرحی دیگر مسدود می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران تأکید کرد: با وجود پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، در برخی موارد مطالبه حق بیمه قراردادهای عمرانی معادل ۷.۸ درصد کارکرد نیز مطرح می‌شود.

وی همچنین اختلاف در محاسبه مالیات پیمانکاران را از مشکلات این بخش دانست و خواستار اجرای رویه‌ای یکسان برای تعیین و وصول مالیات شد.

اسماعیلی افزود: هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده بیمه‌ای و مالیاتی، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی را افزایش می‌دهد و مدیریت این هزینه‌ها می‌تواند به تسریع در واگذاری واحدها کمک کند.

وی نوسان بهای مصالح ساختمانی را از دیگر عوامل دشواری اجرای تعهدات پیمانکاران عنوان کرد و گفت: اعتبار قیمت‌های اعلامی فروشندگان گاهی به مدت کوتاهی محدود می‌شود.

به گفته اسماعیلی، قیمت بتن در تهران با احتساب هزینه‌های جانبی به حدود هفت میلیون تومان برای هر مترمکعب رسیده است؛ مسئله‌ای که اجرای قراردادهای منعقدشده با نرخ‌های پیشین را دشوار می‌کند.

مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران با اشاره به آماده بودن برخی واحدها برای واگذاری گفت: پرداخت نشدن کامل آورده مالی تعدادی از متقاضیان، مانع تحویل این واحدها شده است.

وی با اشاره به طرح مسکن مراغه افزود: برخی واحدهای این طرح حدود دو سال پیش تکمیل شده‌اند، اما شماری از متقاضیان هنوز تعهدات مالی خود را به‌طور کامل پرداخت نکرده‌اند.

اسماعیلی ادامه داد: در برخی موارد، امکان جایگزینی متقاضیان بدحساب نیز وجود ندارد و همین موضوع، تعیین‌تکلیف واحدهای آماده را دشوار کرده است.

وی با بیان اینکه برخی متقاضیان پیش از مشخص شدن قیمت نهایی و تکمیل آورده، واحد مسکونی خود را انتخاب می‌کنند، گفت: تعویق در پرداخت‌های بعدی، روند واگذاری را با اختلال مواجه می‌کند.

مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران در پایان تأکید کرد: رفع موانع بیمه‌ای و مالیاتی، کنترل هزینه‌های ساخت و تعیین‌تکلیف تعهدات مالی متقاضیان، از اقدامات ضروری برای تسریع در تسویه حساب و تحویل واحدهای مسکن حمایتی است.