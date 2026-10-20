به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات وزنه‌برداری از چهارشنبه ۲۹ مهر به مدت سه روز به میزبانی استان البرز در شهرستان کرج برگزار خواهد شد که تیم منتخب وزنه برداری شهدای کارگر خوزستان در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.

این تیم با ترکیب ساسان نقدی‌پور، سید داوود موسوی جراحی، علی رفیعی، محمدحیدری‌فرد، سجاد آشوریان و محسن بوعلی در این رویداد شرکت می‌کند.

سجاد محمدی به عنوان سرمربی و عباس علوانی به عنوان سرپرست، در این مسابقات تیم استان را همراهی دارند.

تیم وزنه برداری کارگری خوزستان از تیم‌های مدعی ورزش ایران است؛ این تیم در سال ۱۴۰۳ به مقام قهرمانی و در سال ۱۴۰۴ به مقام نائب قهرمانی رسید.

به گفته سرمربی تیم اعزامی به مسابقات پیش رو نیز تیم خوزستان در این مدت تمرینات خوبی انجام داده و امیدوار هستند مجددا روی سکو باشند.