سرمربی تیم ملی شیرجه ایران با کسب آرای لازم در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا، به عضویت این کمیسیون درآمد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات کمیسیون ورزشکاران کنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا هم‌زمان با برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد و شهنام نظرپور، سرمربی تیم ملی شیرجه ایران، موفق شد با کسب آرای لازم، عضویت این کمیسیون را به دست آورد.

این انتخاب، فرصتی برای حضور نماینده‌ای از شیرجه ایران در یکی از ساختار‌های مرتبط با ورزشکاران در سطح قاره آسیا فراهم می‌کند. کمیسیون ورزشکاران از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند در پیگیری دیدگاه‌ها، مطالبات و مسائل مرتبط با ورزشکاران در مجامع ورزشی نقش داشته باشد.

عضویت شهنام نظرپور در این کمیسیون، زمینه حضور و مشارکت بیشتر ایران در مباحث مرتبط با ورزشکاران رشته‌های آبی در سطح آسیا را فراهم می‌سازد.