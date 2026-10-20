فرماندار مسجدسلیمان گفت: چهار طرح در حوزه توسعه شبکه گازرسانی، نصب تجهیزات و ایمن‌سازی انشعابات با اعتبار حدود ۹۵۸ میلیارد ریال اعتبار در نیمه نخست امسال در این شهرستان وارد مراحل انتخاب پیمانکار و اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جاوید شیخ بیان کرد: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های گازرسانی در نقاط شهری و روستایی، تکمیل تجهیزات مورد نیاز مشترکان و ارتقای ایمنی شبکه تعریف شده‌اند.

وی افزود: برای اجرای ۲۹ کیلومتر شبکه گازرسانی در نقاط پراکنده شهری و روستایی شهرستان با اعتبار ۷۸۰ میلیارد ریال برنامه ریزی صورت گرفته که ضمن انتخاب پیمانکار آن، زمینه اجرای عملیات در مناطق هدف فراهم شد.

فرماندار مسجدسلیمان اظهار کرد: نصب ۶۰۰ علمک گاز در نقاط مختلف شهری و روستایی با اعتباری افزون بر ۹۰ میلیارد ریال وارد مرحله اجرایی شده و براساس گزارش اداره گاز شهرستان، پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: تامین و نصب ۲ هزار دستگاه کنتور و رگولاتور با اعتبار هشت میلیارد ریال از دیگر طرح‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه اجرایی اداره گاز مسجدسلیمان در نیمه نخست سال جاری است که پیمانکار آن انتخاب شده است.

شیخ گفت: در بخش ایمن‌سازی شبکه گاز نیز پیمانکار طرح جابه‌جایی و اصلاح ۵۰۰ انشعاب ناایمن گاز با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال انتخاب شده است.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف ساماندهی انشعابات نیازمند اصلاح و کاهش مخاطرات ناشی از وضعیت نامناسب آنها دنبال می‌شود.

فرماندار مسجدسلیمان اظهارکرد: این طرح‌ها موجب توسعه شبکه گازرسانی، افزایش دسترسی به خدمات، تکمیل تجهیزات مشترکان و ارتقای ایمنی انشعابات می‌شود و به بهبود زیرساخت‌های گازرسانی در مناطق شهری و روستایی مسجدسلیمان کمک کند.