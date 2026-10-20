معاون آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان اصفهان در جلسه شورای اداری خوانسار گفت: مرحله نخست نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن از ۲۵ مهر ماه به روش الکترونیکی در استان اصفهان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید علی قریشی افزود: عملیات میدانی از دوم آبان برای تکمیل و راستی آزمایی اطلاعات خانوار‌های دارای نقص اجرا می‌شود.

به گفته وی در مرحله میدانی قرار نیست مانند سرشماری‌های سنتی به همه خانوار‌ها به صورت گسترده مراجعه شود و تنها تعدادی از آنها سرشماری حضوری می‌شوند.

معاون آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: آمار دقیق و به روز به ویژه در مناطق روستایی نقش مهمی در برنامه‌ریزی توسعه‌ای اعتبارات و طرح‌های بازنگری هادی روستایی دارد.