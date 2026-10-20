فیلم کوتاه تجربی (یمامه) به کارگردانی مهدی منصور، فیلمساز خوزستانی، و تهیه‌کنندگی عادل عمران عرب به مرحله نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم نوردیا در کپنهاگ دانمارک راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فیلم کوتاه تجربی «یمامه» در پانزدهمین حضور جشنواره‌ای خود، به‌عنوان یکی از آثار فینالیست جشنواره بین‌المللی فیلم نوردیا انتخاب شده که روز‌های ۲۰ و ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ در کپنهاگ برگزار می‌شود.

این فیلم با محوریت تقابل انسان و طبیعت، از زبان بصری و بیانی تجربی برای روایت موضوع بهره گرفته و بستری برای پرداختن به ابعاد زیست‌محیطی رابطه انسان با محیط پیرامون فراهم می‌کند.

راهیابی «یمامه» به مرحله نهایی این جشنواره، پانزدهمین حضور جشنواره‌ای این اثر به شمار می‌رود آماری که بیانگر حضور فیلم در رویداد‌های مختلف سینمایی است و نباید با تعداد جوایز یا انتخاب‌های رسمی آن یکسان تلقی شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، جشنواره نوردیا میزبان نمایش آثار منتخب و اعلام نتایج آثار برگزیده خواهد بود بر این اساس، «یمامه» تا پیش از اعلام نتایج نهایی، در جایگاه یکی از فینالیست‌های این رویداد بین‌المللی قرار دارد.

عوامل تولید فیلم

مهدی منصور کارگردانی و عادل عمران عرب تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه تجربی «یمامه» را بر عهده داشته‌اند.

عباس عفری مدیر فیلم‌برداری، تدوینگر و صداگذار، جاسم حاتمی مدیر تولید، حسن کعبی دستیار کارگردان، محمدباقر یونسی‌نژاد دستیار دوم کارگردان و فاطیما حزباوی طراح گریم و لباس این اثر هستند.

همچنین محمود زایری به‌عنوان تصویربردار هوایی، فاطمه اسدی منشی صحنه، ایوب طرفی بدیعی عکاس، امید وفادار مدیر صحنه، محمدحسین رحیمی طراح پوستر، فاطمه شفیع‌نیا طراح لوگو، حسین نعامی دستیار تصویر و موسی ثامر زرگانی آهنگساز در تولید این فیلم همکاری داشته‌اند.