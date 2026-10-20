نمایش باز به کارگردانی سعید چنگیزیان و تهیه‌کنندگی هادی شهرو، در فرهنگسرای کومش سمنان به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این نمایش با محوریت آیین بازگشت و جست وجوی طعم جان، با الهام از آثار و اندیشه‌های عطار نیشابوری، شهاب‌الدین سهروردی و مولانا شکل گرفته است

در این اثر، ۱۸ بازیگر به ایفای نقش می‌پردازند و ۳۰ نفر دیگر در بخش‌های مختلف اجرایی و پشت صحنه، در تولید و اجرای آن مشارکت دارند. اجرای باز حاصل ۹ ماه تمرین و تلاش گروهی از هنرمندان تئاتر سمنان است.

نمایش باز علاوه بر اجرا در سمنان، آذرماه سال جاری در جشنواره استانی تئاتر حضور خواهد داشت و اجرای آن تا پایان سال در تهران نیز پیش‌بینی شده است.

این تئاتر تا ۳۰ مهرماه در سالن تئاتر شهر فرهنگسرای کومش سمنان روی صحنه می‌رود.