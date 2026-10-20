معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این لایحه با توجه به شرایط کشور و ضرورت بازنگری در برخی اهداف و تکالیف برنامه، تا اواخر هفته آینده به دولت تقدیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جمع خبرنگاران، از تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این لایحه با توجه به شرایط کشور و ضرورت بازنگری در برخی اهداف و تکالیف برنامه تهیه شده و پیش‌نویس آن تا اواخر هفته آینده به دولت تقدیم می‌شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری بر بازنگری در قانون برنامه تأکید کرده‌اند و اعضای دولت نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اجرای برخی اهداف کمی و تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، ضرورت‌هایی مانند بازسازی خسارت‌های جنگ نیز باید در اولویت قرار گیرد. پس از ارائه پیش‌نویس لایحه به دولت و تصویب آن، این لایحه برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد تا اصلاحات مورد نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

پورمحمدی درباره تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز گفت: بخشنامه تنظیم لایحه بودجه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و در هفته جاری برای امضای رئیس‌جمهور تقدیم شده است. پیش‌بینی می‌شود این بخشنامه تا اوایل هفته آینده ابلاغ شود.

وی افزود: کارگروه‌ها و ستاد تدوین لایحه بودجه به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند. همچنین نشست‌هایی با تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی، برگزار می‌شود تا هماهنگی بیشتری درباره شرایط و اقتضائات فعلی کشور شکل بگیرد. لایحه بودجه سال آینده مطابق زمان‌بندی قانونی و با رعایت نظم و انضباط تدوین خواهد شد.

همچنین پورمحمدی درباره یکسان‌سازی پرداخت کالابرگ برای همه دهک‌ها اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، منابع محدود دولت باید به حمایت از اقشاری اختصاص یابد که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند.

وی افزود: پرداخت یکسان به افرادی که از درآمد و امکانات کافی برخوردارند و کسانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند یا با معلولیت و ازکارافتادگی مواجه هستند، با اقتضائات عدالت سازگار نیست. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها روش پرداخت حمایت‌ها را تغییر داده و در گام نخست افرادی را شناسایی می‌کند که بیشترین آسیب را دیده‌اند و استحقاق دریافت کمک بیشتری دارند.

پورمحمدی در پایان گفت: اگر منابع لازم برای تأمین معاش و زندگی آبرومندانه این گروه فراهم شود، می‌توان حمایت از سایر اقشار را نیز در نظر گرفت.