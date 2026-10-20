رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات این مرکز برای توسعه خرید راهبردی خدمات سلامت و افزایش ظرفیت ارائه خدمات درمانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امید حاجتی، رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در مواد ۲۰ و ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اظهار داشت: مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف توسعه خرید راهبردی خدمات سلامت، افزایش ظرفیت ارائه خدمات درمانی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی در دستور کار قرار داده است. یکی از اقدامات اساسی در این زمینه، طراحی سازوکار اجرایی خرید راهبردی خدمات سلامت و تدوین دستورالعمل مربوطه با هدف ایجاد وحدت رویه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است که این دستورالعمل در حال حاضر در مرحله ابلاغ قرار دارد.

وی افزود: این دستورالعمل با هدف ساماندهی فرایند شناسایی پروژه‌ها، بررسی ظرفیت‌های موجود، تسهیل همکاری با بخش غیردولتی و فراهم‌سازی زمینه اجرای قرارداد‌های خرید خدمات سلامت تدوین شده است. در بخش اجرایی نیز قرارداد خرید راهبردی خدمات سلامت با بیمارستان پارس زاهدان منعقد شده و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد فرایند اجرایی و مالی این قرارداد در حال انجام است که می‌تواند تجربه‌ای عملی برای استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های غیردولتی در چارچوب خرید راهبردی خدمات سلامت و توسعه این الگو در سایر مناطق کشور باشد.

رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت پروژه‌های آماده بهره‌برداری و پروژه‌های دارای قابلیت تکمیل و راه‌اندازی، گفت: شناسایی و بررسی بیمارستان‌ها و پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردارند، در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های واجد شرایط متناسب با منابع و اعتبارات قابل تخصیص در حال پیگیری است. همچنین جلسات کارشناسی و هماهنگی‌های بین‌بخشی با واحد‌های تخصصی وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط با هدف بررسی مدل‌های اجرایی و مالی و شناسایی موانع پیش‌رو برای توسعه خرید راهبردی خدمات سلامت برگزار شده است.

حاجتی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای توسعه این رویکرد، شناسایی پروژه‌های جدید و بررسی ظرفیت‌های موجود برای ورود به فرایند خرید راهبردی خدمات سلامت و همچنین بررسی مشوق‌های احتمالی دنبال می‌شود. استفاده از ظرفیت پروژه‌های قابل اجرا از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی و سایر ظرفیت‌های اجرایی موجود نیز با هدف افزایش تعداد پروژه‌های قابل بهره‌برداری و توسعه پوشش خدمات درمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، رویکرد مرکز هماهنگی امور اقتصادی بر تبدیل ظرفیت‌های قانونی به پروژه‌های اجرایی، پیگیری قرارداد‌های مشخص، شناسایی ظرفیت‌های جدید و تسهیل همکاری میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و بخش غیردولتی استوار است.