جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف و توقیف ۱۸ تن و ۴۰۰ کیلوگرم روغن و شکر احتکارشده به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال در یک انبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری، جانشین فرمانده انتظامی قم، گفت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم هنگام گشت‌زنی، به جابه‌جایی مشکوک مقادیری شکر و روغن به سمت یک انبار برخورد کردند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، بازرسی از این محل را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، ۳۱۱ حلب روغن مایع و ۳۱۰ حلب روغن جامد به وزن مجموع ۱۰ تن و همچنین ۱۶۸ کیسه ۵۰ کیلوگرمی شکر به وزن ۸ تن و ۴۰۰ کیلوگرم کشف و توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی قم با اشاره به ثبت‌نشدن این اقلام در سامانه رسمی بر اساس اظهارات مالک انبار، ارزش تقریبی کالا‌های مکشوفه را طبق برآورد کارشناسان، ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.