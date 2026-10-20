به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رضا مهرجویی گفت: فعالیت گمرکات استان، با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، به‌صورت شبانه‌روزی ادامه داشته است.

وی در مراسم روز ملی صادرات که با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان بوشهر برگزار شد، ضمن تبریک این روز به تلاشگران عرصه تولید و تجارت، بر ضرورت تسهیل تشریفات گمرکی و حمایت از صادرکنندگان تأکید کرد.

مهرجویی گفت: صادرات در این مدت به ۳۳ کشور جهان بوده و ۱۴۲ ردیف تعرفه‌ای را شامل می‌شود.

ناظر گمرکات استان بوشهر با اشاره به ترکیب کالا‌های صادراتی افزود: محصولات پتروشیمی ۹۸ درصد ارزش صادرات استان را به خود اختصاص داده‌اند. میعانات گازی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو، سنگ گچ، گچ ساختمانی و محصولات کشاورزی و غذایی نیز از دیگر کالا‌های صادراتی استان هستند.

وی چین، امارات متحده عربی، پاکستان، هند، عمان و ترکیه را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی استان برشمرد و گفت: چین با سهمی بیش از ۶۲ درصد از کالا‌های ارسالی، در جایگاه نخست مقاصد صادراتی استان قرار دارد.

مهرجویی با اشاره به عملکرد گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان رتبه نخست صادرات در بین گمرکات استان بوشهر بیان کرد: این گمرک با صادرات نزدیک به ۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار، ۸۱ درصد وزن و ۸۷ درصد ارزش کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرک بوشهر همچنین از قطر و روسیه به‌عنوان بازار‌های هدف صادراتی استان یاد کرد و گفت: در مهرماه امسال، حدود ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیون و ۲۳۰ هزار دلار از گمرکات استان به قطر صادر شده است. محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و محصولات معدنی از جمله کالا‌های صادراتی به این کشور هستند. روسیه نیز از بازار‌های هدف صادرات آبزیان، به‌ویژه میگو، به شمار می‌رود.

مهرجویی با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی اظهار داشت: تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی، حفظ کیفیت کالا‌های صادراتی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی پایدار به بازار‌های هدف، از اولویت‌های گمرکات استان است و همکاری با اتاق بازرگانی و صادرکنندگان در این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت گمرکات استان در شرایط جنگی افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ورود و خروج کالا، کارکنان گمرکات استان به‌صورت شبانه‌روزی به فعالیت خود ادامه داده‌اند و خدمات صادرات، واردات، ترانزیت و ترخیص کالا به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه شده است.

ناظر گمرکات استان بیان کرد: استمرار فعالیت گمرکات، علاوه بر حفظ جریان تجارت خارجی، در تأمین نیاز‌های کشور، به‌ویژه کالا‌های اساسی، مواد غذایی و کالا‌های سلامت‌محور، نقش مهمی داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهرهم از پیگیری اصلاح پایه‌های ارزش صادراتی آبزیان، خرما، محصولات کشاورزی و مواد معدنی استان خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، انطباق ارزش‌های صادراتی با قیمت واقعی فروش کالا‌ها و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

خورشید گزدرازی در نشست مشترک گمرک، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به مناسبت روز ملی صادرات، با قدردانی از همکاری گمرکات استان با صادرکنندگان گفت: اصلاح پایه‌های ارزش صادراتی کالا‌هایی همچون آبزیان، خرما، محصولات سبزی و صیفی و مواد معدنی در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود این اصلاحات طی روز‌های آینده اجرایی شود.

وی افزود: برخی پایه‌های ارزش صادراتی که در سال‌های گذشته تعیین شده‌اند، با قیمت واقعی فروش کالا‌ها در بازار‌های هدف همخوانی ندارند و این مسئله می‌تواند صادرکنندگان را در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه کند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: با اصلاح این ارزش‌ها و نزدیک‌شدن پایه‌های صادراتی به قیمت واقعی فروش کالاها، می‌توان روند بازگشت ارز را تسهیل کرد و از ایجاد تعهدات ارزی مازاد برای صادرکنندگان جلوگیری کرد.

خورشیدگزدرازی همچنین با اشاره به پیگیری مصوبه ستاد گذر برای استفاده از ظرفیت‌های آن در شرایط جنگی و اضطراری گفت: اجرای این مصوبه می‌تواند به کاهش محدودیت‌های صادراتی و مدیریت هزینه‌های تمام‌شده کالا کمک کند.

وی با اشاره به بازار‌های صادراتی استان بیان کرد: محصولات تولیدی بوشهر به کشور‌های حوزه اوراسیا، کشور‌های همسایه شرقی و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شوند. در ماه‌های اخیر نیز قطر یکی از مقاصد صادرات مواد معدنی و دیگر محصولات از طریق گمرکات دیلم و بوشهر بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر روسیه را از بازار‌های مهم صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان استان دانست و افزود: حدود ۱۰ درصد صادرات ایران به روسیه از استان بوشهر انجام می‌شود. میگوی پرورشی، خرما و محصولات سبزی و صیفی از جمله کالا‌های صادراتی استان به این کشور هستند.

گزدرازی در پایان، هزینه‌های حمل‌ونقل زمینی را از چالش‌های صادرات به روسیه برشمرد و خواستار حمایت دولت برای مدیریت این هزینه‌ها شد تا صادرکنندگان استان بتوانند با قدرت رقابتی بیشتری در بازار‌های هدف حضور داشته باشند.