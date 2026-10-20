مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: سرانه فعلی فضای ورزشی استان حدود ۶۰ سانتیمتر به ازای هر دانش‌آموز است و با هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به یک متر مربع فاصله دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عیسی سهرابی امروز ۲۸ مهرماه در آیین افتتاح همزمان ۱۲ زمین چمن مصنوعی در مدسه عیسی عزیزی خرم‌آباد گفت: سرانه فضای ورزشی آموزش‌وپرورش لرستان در چهار سال گذشته از حدود ۳۹ به ۶۰ سانتیمتر رسیده است که با یک متر مربع به ازای هر دانش‌آموز در هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه فاصله دارد.

وی افزود: باید با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های زیرساختی، فاصله موجود را تا پایان برنامه کاهش دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: ترویج فرهنگ تحرک و نشاط در محیط مدارس از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است، چون توسعه فضا‌های ورزشی نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و پویایی دانش‌آموزان دارد.

سهرابی با تاکید بر اینکه توسعه ورزش دانش‌آموزی به افزایش تعداد فضا‌ها محدود نمی‌شود، عنوان کرد: رویکرد امسال، کیفیت محوری بوده و تکمیل بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام گذشته یا نیازمند تعمیرات با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های موجود در اولویت قرار گرفته است.

وی با تشریح برنامه‌های عمرانی حوزه ورزش دانش‌آموزی استان گفت: در مجموع ۱۸ زمین چمن مصنوعی با مقیاس کوچک، ۲ زمین چمن مصنوعی بزرگ با مساحت تقریبی ۶ هزار مترمربع برای هر زمین و پنج سالن ورزشی با سقف بلند در برنامه‌های اجرایی استان قرار گرفته که یکی از سالن‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

سهرابی همچنین از اجرای طرح‌های تکمیلی شامل سه طرح کف‌پوش روباز، یک کلاس درس و تعدادی طرح تعمیراتی خبر داد و افزود: مجموعه این اقدامات با هدف فراهم‌کردن محیطی ایمن، بانشاط و استانداردتر برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان دنبال می‌شود.

وی گفت: توسعه فضا‌های ورزشی در راستای ساحت زیستی و بدنی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، زمینه‌ساز ارتقای سلامت، نشاط و پویایی دانش‌آموزان است و تلاش می‌کنیم با تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و ورزشی زمینه تحقق سرانه هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه را فراهم کنیم.

گفتنی است؛ علاوه بر مشارکت خیران، ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای ۱۲ زمین چمن مصنوعی هزینه شده است.