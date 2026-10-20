معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هشدار داد: شرکت‌های شستا در صورت اجرا نکردن مصوبات مربوط به اشتغال کارگران واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، با پیگرد قانونی مواجه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده با اشاره به فشار‌های ناشی از جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، همه بخش‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خود سهمی در تحمل فشار‌های موجود داشته باشند و برای حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار تلاش کنند.

وی با تأکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات کمیسیون کارگری، از عملکرد شرکت‌های مجموعه شستا در زمینه اجرای مصوبات مربوط به به کارگیری کارگران واحد‌های آسیب دیده از جنگ انتقاد کرد و افزود: اجرا نکردن این مصوبات، مسئولیت قانونی به دنبال دارد و موارد استنکاف از آن‌ها پیگیری خواهد شد.