پروژه آبرسانی سردار شهید حمیدرضا جهانی با هدف ارتقای دسترسی روستاییان به آب آشامیدنی سالم و کاهش آسیب‌پذیری منابع تأمین آب در برابر سیلاب‌های فصلی، در بخش آسارا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، در آیین افتتاح این پروژه با حضور جمعی از مسئولان محلی، نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سازمان بسیج سازندگی، دهیاران و مدیران محلات منطقه، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حیاتی و تأمین پایدار نیازهای اساسی ساکنان مناطق روستایی تأکید کرد.

محمدجواد کاظمینی با اشاره به نقش دسترسی به آب سالم در حفظ سلامت عمومی اظهار کرد: تأمین پایدار آب آشامیدنی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی است و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با آن، علاوه بر کاهش مخاطرات بهداشتی، می‌تواند زمینه افزایش رضایتمندی و بهبود شرایط زندگی خانوارها را فراهم کند.

وی با تشریح مشخصات فنی پروژه آبرسانی سردار شهید حمیدرضا جهانی افزود: این طرح با ایجاد پنج منبع آب و اجرای هشت کیلومتر خط انتقال به مرحله بهره‌برداری رسیده است. از مجموع خطوط اجراشده، دو کیلومتر با لوله‌های سنگین سایز ۸۰ و شش کیلومتر با لوله‌های سنگین سایز ۴۰ احداث شده و ارزش برآوردی تأسیسات و زیرساخت‌های ایجادشده بیش از ۱۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز با بیان اینکه حدود ۳۵۰ انشعاب در محدوده روستاهای هدف از این پروژه بهره‌مند می‌شوند، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، گامی در جهت بهبود دسترسی خانوارهای روستایی به منابع مطمئن‌تر آب آشامیدنی و تقویت زیرساخت‌های خدماتی در مناطق تحت پوشش قرارگاه اجتماعی استان به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌پذیری برخی چشمه‌های تأمین آب در برابر سیلاب‌های فصلی تصریح کرد: حفاظت از منابع آب و ایجاد شبکه‌های انتقال مناسب، نقش مهمی در کاهش احتمال اختلال در تأمین آب و پیشگیری از بروز مخاطرات بهداشتی دارد. ازاین‌رو، اجرای طرح‌های زیرساختی باید متناسب با شرایط جغرافیایی و نیازهای هر منطقه دنبال شود.

کاظمینی مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و گفت: قرارگاه اجتماعی استان البرز با تکیه بر رویکرد مدیریت محله‌محور، شناسایی مسائل مناطق هدف و استفاده از توانمندی‌های مردمی را دنبال می‌کند. همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمت‌رسان و گروه‌های جهادی می‌تواند روند رفع مشکلات و اجرای طرح‌های موردنیاز مردم را تسریع کند.

وی تأکید کرد: استمرار اقدامات زیرساختی و توجه به اولویت‌های اساسی ساکنان مناطق روستایی، از الزامات ارتقای کیفیت زندگی و تحقق اهداف قرارگاه اجتماعی استان است و هم‌افزایی ظرفیت‌های اجرایی و مردمی می‌تواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و پایدارتر به خانوارهای مناطق هدف را فراهم سازد.